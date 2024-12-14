Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi
Suriye'de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam’da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi.
Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık’ta başkent Şam’ın ele geçirilerek Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.