Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık’ta başkent Şam’ın ele geçirilerek Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.