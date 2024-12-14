Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi

Suriye'de rejimin muhaliflerin kontrolüne geçmesinin ardından başkent Şam’da bulunan Rus askerler de ayrılmaya başladı. Zırhlı araçlar ile konvoy halinde Şam’dan çıkan Rus askerlerin Tartus şehrinde bulunan Hmeymim Üssü'ne gidişi görüntülendi.

Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 1

Suriye'de 2011 yılı ilkbaharında başlayan iç savaş, 27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı operasyonlar kapsamında birçok şehrin ele geçirilmesi ve son olarak 7 Aralık’ta başkent Şam’ın ele geçirilerek Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması ile son buldu.

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Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 2

Suriye’de yeni dönemin başlamasının ardından birçok kentte bulunan Rus askerleri de bulundukları bölgelerden ayrıldı.

Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 3

Son olarak Şam’da bulunan Rus askerleri de başkentten ayrılarak Tartus şehrinde bulunan Rusya’ya ait Hmeymim Üssü’ne gitti.

Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 4

MUHALİFLERDEN RUS KONVOYUNA TEPKİ

Şam’da hazırlıklarını tamamladıktan sonra Rus askerlerinin bulunduğu onlarca askeri ve zırhlı araç, konvoy halinde şehirden ayrıldı. 

Başkent Şam’dan çıkan ait araçlar Tartus’ta bulunan üsse hareket ederken, konvoyu gören muhalifler ve Suriyeliller, güzergah üzerinde Rus askerlerine Suriye Milli Ordusu bayrağı açarak ve sloganlar atarak tepki gösterdi.

Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 5

Rus konvoyu başkent Şam’dan ayrıldıktan sonra Lazkiye Limanına yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Hmeymim Üssü'ne ulaştı.

Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 6
Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 7
Rus askeri Şam'dan ayrıldı! O anlar görüntülendi - 8
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