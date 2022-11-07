Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi

Bir Rus askerinin, bir siperde saklanırken Ukraynalı bir insansız hava aracının (İHA) üzerine attığı bombaları yakalayıp eliyle etkisiz hale getirdiği görüntüler ortaya çıktı. İsmi açıklamayan askerin soğukkanlılığı gündem oldu.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 1

Hem Rus hem de Ukrayna kuvvetleri tarafından kullanılan İHA’lar Ukrayna'daki savaşın merkezinde yer alıyor.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 2

Son olarak bir Rus askerin üzerine atılan bombaları eliyle yakalayıp tekrar fırlattığı görüntüler gündeme geldi.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 3

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından haber kuruluşlarına sağlanan görüntünün silahlı bir İHA’dan alındığı görülüyor. Ancak, videonun çekildiği yerin tam konumu doğrulanmadı.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 4

İHA'nın Rus askerinin üzerine üç kez bomba attığı, ancak askerin bundan her defasında soğukkanlılıkla kurtulmayı başardığı görüldü.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 5

UKRAYNA'NIN ALTPAISINA BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR VERDİ

Patlayıcı yüklü İHA'lar , son haftalarda Ukrayna'nın büyük şehirlerinde altyapıya zarar verdi. Rusya ise bu silahların sivil hedeflere saldırmak için kullanıldığını iddia eden Batılı ülkelerin eylemlerinden dolayı geniş çapta kınama ile karşı karşıya kaldı.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 6

Ancak Rusya, İHA’ların  yolunu değiştirmek ve sivil hedefleri vurmalarına neden olmak için Ukrayna'nın savunma eylemlerini suçladı.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 7

Diğer taraftan İran, Rusya’ya insansız hava araçları sağladığını doğruladı, ancak bunların savaştan önce Rusya'ya verildiğini iddia etti.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 8

Öte yandan, Ekim ayı sonlarında Rusya, Ukrayna'yı Kırım kıyılarında Rus savaş gemilerine saldırmak için İHA  kullanmakla suçladıktan sonra tahıl koridoru anlaşmasını durdurmuştu. Rusya daha sonra geri adım attı ve Türkiye'nin çabalarıyla anlaşmaya yeniden katıldı.

Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi - 9

Ukrayna savaşı sekiz ayı aşkın süredir devam ediyor. Son verilere göre, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarının ardından yaklaşık 4,5 milyon Ukraynalı elektriksiz kaldı.

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