Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi

Hem Rus hem de Ukrayna kuvvetleri tarafından kullanılan İHA’lar Ukrayna'daki savaşın merkezinde yer alıyor.
Son olarak bir Rus askerin üzerine atılan bombaları eliyle yakalayıp tekrar fırlattığı görüntüler gündeme geldi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından haber kuruluşlarına sağlanan görüntünün silahlı bir İHA’dan alındığı görülüyor. Ancak, videonun çekildiği yerin tam konumu doğrulanmadı.
İHA'nın Rus askerinin üzerine üç kez bomba attığı, ancak askerin bundan her defasında soğukkanlılıkla kurtulmayı başardığı görüldü.
Patlayıcı yüklü İHA'lar , son haftalarda Ukrayna'nın büyük şehirlerinde altyapıya zarar verdi. Rusya ise bu silahların sivil hedeflere saldırmak için kullanıldığını iddia eden Batılı ülkelerin eylemlerinden dolayı geniş çapta kınama ile karşı karşıya kaldı.
Ancak Rusya, İHA’ların yolunu değiştirmek ve sivil hedefleri vurmalarına neden olmak için Ukrayna'nın savunma eylemlerini suçladı.
Diğer taraftan İran, Rusya’ya insansız hava araçları sağladığını doğruladı, ancak bunların savaştan önce Rusya'ya verildiğini iddia etti.
Öte yandan, Ekim ayı sonlarında Rusya, Ukrayna'yı Kırım kıyılarında Rus savaş gemilerine saldırmak için İHA kullanmakla suçladıktan sonra tahıl koridoru anlaşmasını durdurmuştu. Rusya daha sonra geri adım attı ve Türkiye'nin çabalarıyla anlaşmaya yeniden katıldı.
Ukrayna savaşı sekiz ayı aşkın süredir devam ediyor. Son verilere göre, Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarının ardından yaklaşık 4,5 milyon Ukraynalı elektriksiz kaldı.