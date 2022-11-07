Rus askeri Ukrayna İHA'sından atılan bombaları eliyle etkisiz hale getirdi

UKRAYNA'NIN ALTPAISINA BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR VERDİ

Patlayıcı yüklü İHA'lar , son haftalarda Ukrayna'nın büyük şehirlerinde altyapıya zarar verdi. Rusya ise bu silahların sivil hedeflere saldırmak için kullanıldığını iddia eden Batılı ülkelerin eylemlerinden dolayı geniş çapta kınama ile karşı karşıya kaldı.