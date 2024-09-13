Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor?

WAGNER ASKERLERİ BÖLGEDE Mİ?

Wagner paralı askerlerinin, geçen yıl Wagner patronu Yevgeniy Prigojin'in ölümünün ardından resmen Rus ordusuna dahil edilmesi gerekiyordu.

Ancak Kursk'ta görev yapan Ukraynalı askerler, Wagner savaşçılarının diğer Rus birliklerinden farklı olduğunu, çünkü çok daha iyi donanıma sahip olduklarını ve normal askerlerden daha iyi eğitimli olduklarını söyledi.

Ukrayna birlikleri, bölgede Wagner bayrakları ve amblemleri bulduğunu söyledi. Diğer askerler de bunu doğruladı.