Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor?
Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik saldırısı uzun zaman sonra elde edilen büyük bir başarı olarak yankı bulsa da son haftalar iki taraf için de zorlayıcı koşullar yarattı. Rus ordusu, güçlerinin Kursk bölgesine "sızdığını ve 10 yerleşim yerini geri aldığını" bildirdi. Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın Kursk bölgesine yaklaşık 30 bin asker gönderdiğini ve bunların arasında Wagner paralı askerlerinin de olduğunu öne sürüyor. Kontrol hattı büyük ölçüde aynı kalırsa, Kursk bölgesindeki savaş yakında Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattına benzemeye başlayabilir.
ORDU SINIRDAN 30 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİ
Ukrayna ordusu, geçtiğimiz ay Rusya'nın sınırdaki Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlattı.
Bu saldırı Moskova birliklerini hazırlıksız yakaladı ve Ukraynalıların sınırdan yaklaşık 30 kilometre içeri ilerlemesine izin verdi.