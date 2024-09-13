Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor?

Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik saldırısı uzun zaman sonra elde edilen büyük bir başarı olarak yankı bulsa da son haftalar iki taraf için de zorlayıcı koşullar yarattı. Rus ordusu, güçlerinin Kursk bölgesine "sızdığını ve 10 yerleşim yerini geri aldığını" bildirdi. Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın Kursk bölgesine yaklaşık 30 bin asker gönderdiğini ve bunların arasında Wagner paralı askerlerinin de olduğunu öne sürüyor. Kontrol hattı büyük ölçüde aynı kalırsa, Kursk bölgesindeki savaş yakında Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattına benzemeye başlayabilir.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 1

ORDU SINIRDAN 30 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİ

Ukrayna ordusu, geçtiğimiz ay Rusya'nın sınırdaki Kursk bölgesine sürpriz bir saldırı başlattı.

Bu saldırı Moskova birliklerini hazırlıksız yakaladı ve Ukraynalıların sınırdan yaklaşık 30 kilometre içeri ilerlemesine izin verdi.

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Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 2

10 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDI

Ancak zamanla saldırı yavaşladı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın "karşı saldırı" başlattığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Kursk bölgesine "sızdığını" ve 10 yerleşim yerini geri aldığını bildirdi.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 3

Bu karşı saldırıya giden günlerde CNN, saldırının bir parçası olarak Kursk'a konuşlandırılan beş farklı birimden 14 Ukraynalı askerle görüştü.

Bu askerlerden dördü operasyonda yaralandı ve şu anda Ukrayna'daki hastanelerde iyileşiyor, diğer 10'u ise hala Rus topraklarında görev yapıyor.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 4

30 BİN RUSD ASKERİ BÖLGEDE

Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın Kursk bölgesine yaklaşık 30 bin asker gönderdiğini öne sürüyor. Durumdan haberdar olan iki subay, bu takviyelerin Wagner Özel Askeri Şirketi'nden askerler de içerdiğini söyledi.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 5

WAGNER ASKERLERİ BÖLGEDE Mİ?

Wagner paralı askerlerinin, geçen yıl Wagner patronu Yevgeniy Prigojin'in ölümünün ardından resmen Rus ordusuna dahil edilmesi gerekiyordu.

Ancak Kursk'ta görev yapan Ukraynalı askerler, Wagner savaşçılarının diğer Rus birliklerinden farklı olduğunu, çünkü çok daha iyi donanıma sahip olduklarını ve normal askerlerden daha iyi eğitimli olduklarını söyledi.

Ukrayna birlikleri, bölgede Wagner bayrakları ve amblemleri bulduğunu söyledi. Diğer askerler de bunu doğruladı.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 6

KONTROL HALA UKRAYNA'DA

ABD merkezli çatışma izleme kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün değerlendirmesine göre, Rusya son günlerde bazı küçük yerleşim yerlerinin kontrolünü geri almayı başarmış olsa da Ukrayna, müdahalenin ilk günlerinde ele geçirdiği toprakların büyük çoğunluğunu hâlâ kontrol ediyor.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 7

İLK BÜYÜK KAZANIM

Kursk Harekatı, Ukraynalılara büyük bir moral desteği sağlarken, Kiev'in Kasım 2022'de Herson'un kurtarılmasından bu yana elde ettiği ilk büyük stratejik kazanım oldu.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 8

HAREKATIN AMACI NE?

Geçtiğimiz hafta CNN'e verdiği özel bir röportajda, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, saldırının arkasındaki gerekçenin şimdiye kadarki en ayrıntılı açıklamasını yaptı.

Harekatın amacının, Rusya'nın Kursk'u yeni bir saldırı için fırlatma rampası olarak kullanmasını engellemek, Moskova güçlerini diğer bölgelerden uzaklaştırmak, bir "güvenlik bölgesi" oluşturmak, sınır ötesi bombardımanı önlemek, Ukrayna birliklerinin ve genel olarak ulusun moralini yükseltmek olduğunu söyledi.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 9

BATILI MÜTTEFİKLERE MESAJ

Zelenski ise, operasyonun bir diğer amacının, Kiev'in Batılı müttefiklerine, doğru destekle ordusunun karşılık verebileceğini ve sonunda savaşı kazanabileceğini göstermek olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın en yakın müttefiklerinden bazılarını bile şaşırtan Kursk saldırısı, Batılı yetkililer tarafından takdir ve destek gördü.

Ukrayna'da büyük, elle tutulur bir zafer uzun süredir ihtiyaç duyulan bir gelişmeydi ve memnuniyetle karşılandı.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 10

ZORLU KOŞULLAR

Kursk operasyonuna katılan birliklerin çoğu, son iki buçuk yıldır çok iyi bildikleri bölgelerden, cephe hattının diğer bölgelerinden alındı.

Bölgede aylardır kuraklık yaşanıyor ve toprak artık çok kuru, bu da tozu dumana katan ağır araçlarla hareket etmeyi daha da zorlaştırıyor.

Rus askerleri karşı saldırıda: Kursk'ta neler oluyor? - 11

MÜCADELE DOĞU CEPHESİNE BENZEYEBİLİR

Kontrol hattı büyük ölçüde aynı kalırsa, Kursk bölgesindeki savaş yakında doğu Ukrayna'daki cephe hattının bazı bölümlerine benzemeye başlayabilir; iki taraf da bir karış toprak için sıkı bir şekilde mücadele edebilir.

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