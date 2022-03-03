Rus askerlerinin çantasında ne var?

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 14:38

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 1

Ukrayna- savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

VIDEO: RUS ASKERLERİNİN ÇANTASINDA NELER VAR?

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 2

Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 3

Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 4

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 5

Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 6

Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 7

Operasyona dair evrak ve yönergeler.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 8

Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.

Rus askerlerinin çantasında ne var? - 9
Rus askerlerinin çantasında ne var? - 10

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