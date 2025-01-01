Rus belgeleri sızdırıldı: İki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu!
Sızdırılan yeni belgelere göre Rus hükümeti, geçtiğimiz yıllarda iki ülkeye karşı savaş planlıyordu. Gizli askeri belgeler, Rus lider Vladimir Putin'in Japonya ve Güney Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlandığını ortaya koydu. Sızdırılan belgelerde, nükleer tesislerin de dahil olduğu 160 hedefin listesi bulunuyor. Hedefler arasında, askeri merkezlerin yanı sıra köprüler ve tüneller gibi sivil alyapı tesisleri de yer alıyor. Uzmanlar bu planları, savaş durumunda düşman birliklerinin harekete geçmesini ve yeniden toplanmasını zorlaştırma girişimi olarak yorumluyor. Belgeler ayrıca Rusya'nın hedef listelerini ne kadar dikkatli planladığını ve komşularının hava savunma sistemlerini defalarca test ettiğini gösteriyor.
PUTİN'İN HEDEFİNDEKİ İKİ ÜLKE
İngiliz Financial Times gazetesi, şok edici gerçekleri ortaya çıkaran Rus askeri belgelerini yayınladı.
Bu belgelere göre Moskova 2013-2014 yıllarında Japonya ve Güney Kore'ye karşı olası bir savaşa hazırlanıyordu.