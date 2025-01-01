Rus belgeleri sızdırıldı: İki ülkeye karşı savaşa hazırlanıyordu!

RUS SUBAYLARIN EĞİTİMİ İÇİN ÜRETİLDİ

Gizli 29 askeri dosyadan oluşan daha geniş bir koleksiyondan gelen belgeler aslında Rus subayların eğitimi için üretilmişti. Belgelerin hala Rus stratejisiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

Sızdırılan belgelerde yer alan hedefler arasında, askeri komuta merkezleri, radar tesisleri, hava ve deniz kuvvetleri üsleri bulunuyor.

Tüneller, köprüler ve aralarında nükleer tesislerin de bulunduğu enerji santralleri gibi sivil altyapı da hedefler arasında yer alıyor.