Rus birlikleri arasında kriz: Wagner liderinden Rus yetkililere "ihanet" suçlaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı birlikleri için tüm mühimmat talepleri mümkün olan en kısa sürede karşılanmaktadır" denildi ve ilerleyen günlerde Ukrayna’daki birliklere yeni teslimatlar yapılacağı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’nının Prigozhin’in yorumlarına yönelik, "Rus savaş gruplarının birimleri arasındaki yakın etkileşim ve destek mekanizması içinde bir bölünme yaratma girişimleri ters etki yaratır ve yalnızca düşmanın yararına çalışır." denildi.