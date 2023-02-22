Rus birlikleri arasında kriz: Wagner liderinden Rus yetkililere "ihanet" suçlaması

Rusya'nın Wagner paralı asker grubunun lideri, Moskova'nın üst düzey yetkililerinin gruba mühimmat sağlamayı reddettiğini belirterek onları yok etmeye çalıştığını öne sürdü. Yevgeny Prigozhin, ayrıca Rus yetkililer ile özel ordu arasındaki gerilimi tırmandırarak Rusya’nın Genelkurmay Başkanı'nını ve Savunma Bakanı'nı “ihanet”le suçlandı.
Bununla birlikte, Prigozhin'in saflarını güçlendirmek için Rusya'daki hapishanelerden adam toplayan paralı asker gücü, Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentini ele geçirme çabalarında kilit bir rol oynuyor. Savaş, Wagner grubu ile Rus ordusu arasındaki gerilimi ortaya çıkarmış olsa da Kremlin herhangi bir anlaşmazlık olduğunu reddediyor.
Prigozhin, "Moskova'nın Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu sağa sola Wagner'e sadece mühimmat verilmemesi için değil, aynı zamanda hava taşımacılığı konusunda da yardım edilmemesi için emirler veriyor." diye konuştu.
"Wagner'i yok etme girişiminden başka bir şey olmayan doğrudan bir muhalefet söz konusu. Bu vatana ihanetle eşdeğer tutulabilir" diyen Prigozhin ayrıca Rusya Askeri Yüksek Komutanlığı’nı Wagner savaşçılarına siper kazmaları için kürek verilmesini yasaklamakla suçladı.
Diğer taraftan, Prigozhin geçmişte Rusya'nın Ukrayna'daki düzenli ordusunu eleştirmiş ve yakın zamanda Moskova'nın "korkunç bürokrasisini" askeri kazanımları yavaşlatmakla suçlamıştı. Prigozhin, Ayrıca Rus ordusunun zaferi Wagner'den "çalmaya" çalışmak ile itham etmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada cephedeki gönüllülere mühimmat sevkiyatının sınırlandırıldığını yalanladı ancak Wagner grubunun özel ordusundan ya da Prigozhin'in suçlamalarından bahsetmedi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı birlikleri için tüm mühimmat talepleri mümkün olan en kısa sürede karşılanmaktadır" denildi ve ilerleyen günlerde Ukrayna’daki birliklere yeni teslimatlar yapılacağı belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı’nının Prigozhin’in yorumlarına yönelik, "Rus savaş gruplarının birimleri arasındaki yakın etkileşim ve destek mekanizması içinde bir bölünme yaratma girişimleri ters etki yaratır ve yalnızca düşmanın yararına çalışır." denildi.
Öte yandan Prigozhin, Rusya-Ukrayna savaşı başlamasından bu yana Bakhmut savaşına öncülük etti ancak Moskova ile ilişkileri kademeli bir şekilde kötüleşmeye başladı. Bu yıl Prigozhin'in çatışmalarda esir alma hakkı elinden alındı ve Kremlin'in Prigozhin'in etkisini azaltmak için harekete geçtiğine dair bazı işaretler ortaya çıktı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Prigozhin’in ilk suçlamalarını reddetmesinin ardından Wahner lideri bir sesli mesaj yayınlayarak bunun "Wagner'e tükürmekten başka bir şey olmadığını" söyledi ve adamlarının erzak sıkıntısı çektiğini yineledi.
Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Wagner ile Rus ordusu arasındaki çatışmalara değinerek, "Birlikler arası çelişkilerden, formalitelerden, kinlerden, yanlış anlamalardan ve diğer saçmalıklardan kurtulmalıyız." ifadelerini kullandı.