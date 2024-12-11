Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu?

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor.

Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi.

Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Batılı uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.