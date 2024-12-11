Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu?
Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından, Rus donanmasına ait gemilerin Suriye'den çekilmeye başladığı iddia edildi. Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemileri, birer birer limandan ayrıldı. Rus donanmasının en modern gemilerine ev sahipliği yapan üs, yıllardır ordunun Akdeniz'deki lojistik merkezi konumundaydı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Rus gemilerinin Suriye'den çekilme iddialarını beraberinde getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada donanmanın çekildiğine yönelik iddiaları yalanladı.
DONANMA GEMİLERİ ÇEKİLİYOR MU?
Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü'nden gelen yeni uydu fotoğrafları, Rus Donanma gemilerinin Suriye'den çekildiği iddialarını beraberinde getirdi.
Görüntüler, savaş gemilerinin Moskova'nın tek denizaşırı deniz üssünü terk ettiğini ve Suriye kıyılarında demirlediğini gösteriyor.