Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu?

Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı grupların Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından, Rus donanmasına ait gemilerin Suriye'den çekilmeye başladığı iddia edildi. Rusya'nın kendi toprakları dışındaki tek deniz üssü olan Tartus Deniz Üssü'ndeki savaş gemileri, birer birer limandan ayrıldı. Rus donanmasının en modern gemilerine ev sahipliği yapan üs, yıllardır ordunun Akdeniz'deki lojistik merkezi konumundaydı. Yayınlanan uydu fotoğrafları, Rus gemilerinin Suriye'den çekilme iddialarını beraberinde getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada donanmanın çekildiğine yönelik iddiaları yalanladı.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 1

DONANMA GEMİLERİ ÇEKİLİYOR MU?

Akdeniz kıyısındaki Tartus Deniz Üssü'nden gelen yeni uydu fotoğrafları, Rus Donanma gemilerinin Suriye'den çekildiği iddialarını beraberinde getirdi.

Görüntüler, savaş gemilerinin Moskova'nın tek denizaşırı deniz üssünü terk ettiğini ve Suriye kıyılarında demirlediğini gösteriyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 2

Uydu sağlayıcısı Maxar'ın fotoğraflarına göre, üç Rus Donanması güdümlü füze fırkateyni ve en az iki destek gemisi 5 Aralık'ta Tartus limanındaydı.

Salı günü, bu gemiler limandan ayrıldı.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 3

TARTUS DENİZ ÜSSÜ'NDEKİ RUS GEMİLERİ NELER?

Naval News'e göre, üs iki Amiral Gorshkov sınıfı fırkateyn, bir Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyn ve geliştirilmiş bir Kilo sınıfı saldırı botuna ev sahipliği yapıyordu.

"FİLODAKİ EN MODERN GEMİ"

Gorshkov ve Grigorovich firkateynleri Rus filosundaki en modern yüzey gemileridir. Her ikisi de uzun menzilli Kalibir kara saldırı füzesi ve Tsirkon hipersonik gemisavar füzesini konuşlandırabilir.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 4

Gemilerin çekilmesi, Heyet Tahrir Eş-Şam'ın Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından Rusya'nın Suriye'den çekilmesinin bir parçası olarak yorumlandı.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 5

LAVROV İDDİALARI YALANLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Rus gemilerinin Tartus'taki üssü terk ettiğine dair uydu görüntülerinin yanlış yorumlandığını ileri sürmüştü.

Lavrov, gemilerin Akdeniz'de devam eden tatbikatlar nedeniyle hareket halinde olduğunu ve uydu görüntülerinin “başka bir durumla karıştırıldığını” söyledi.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 6

İSRAİL SALDIRISI DA BELGELENDİ

Maxar'dan gelen fotoğraflar ayrıca, Tartus'un yaklaşık 50 mil kuzeyindeki Lazkiye'deki deniz üssünde Suriye füze botlarına yönelik İsrail saldırısını da gösteriyor.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 7

İsrail Savunma Kuvvetleri, ordunun salı günü limandaki Suriye filosunun kalıntılarına saldırdığını doğruladı.

Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıyı İsrail Donanmasının gerçekleştirdiğini söyledi.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 8

TARTUS DENİZ ÜSSÜ VE ÖNEMİ

Tartus, uzun zamandır Akdeniz'de Rusya için önemli bir üs ve gemideki deniz kuvvetleri için bir lojistik merkezi konumunda.

Sovyetler tarafından 1970'lerin başında inşa edilen üs, Soğuk Savaş'tan sonra Rusya 2012'de Kırım'ı işgal edene kadar nadiren kullanıldı.

Tartus, Ukrayna işgalinin ilk günlerinde Rus operasyonları için kullanılan gemilere ev sahipliği yaptı.

Tartus ve Lazkiye'de bulunan Hmeymim Hava Üssü, Rus operasyonlarını desteklemek için önemli merkezler oldu.

Rus donanması Suriye'den çekiliyor mu? - 9

RUSYA'NIN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Rusya ordusu, 2015 yılında imzaladığı askeri yardım anlaşmasından beri Suriye’de resmi olarak bulunuyor.

Rus güçleri, o tarihten beri, DAEŞ, rejim karşıtı güçler ve iktidarı ele geçirmeye çalışan diğer silahlı gruplarla mücadelede rejime destek verdi.

Moskova, rejim ordusuna büyük çaplı silah tedarikinin yanı sıra, 2015 yılında Suriye’ye dönemsel olarak on binlerce asker gönderdi.

Batılı uzmanlara göre, bugün ülkede Rus Hava Kuvvetleri’nin uçuş ve teknik personeli ile Tartus’taki savaş gemilerinin mürettebatı dahil olmak üzere beş ila on bin arasında Rus askeri bulunuyor.

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