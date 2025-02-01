Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte"
Rus füzeleri, Ukrayna'nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki kenti Odessa'yı vurdu. Hava saldırısında yedi kişi yaralandı. Odessa Belediyesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, bölgenin simge yapılarının ve çok sayıda tarihi binanın enkaza dönüştüğü görülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Ukrayna tarihine yönelik "kasıtlı bir saldırı" olduğunu iddia ediyor.
YEDİ KİŞİ YARALANDI
Rus güçleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Ukrayna'nın liman kenti Odessa'nın merkezine hava saldırısı düzenledi.
Fırlatılan füzeler tarihi binalara ciddi hasar verdi ve yedi kişiyi yaraladı.