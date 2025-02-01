Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte"

Rus füzeleri, Ukrayna'nın UNESCO Dünya Mirası listesindeki kenti Odessa'yı vurdu. Hava saldırısında yedi kişi yaralandı. Odessa Belediyesi tarafından yayınlanan fotoğraflarda, bölgenin simge yapılarının ve çok sayıda tarihi binanın enkaza dönüştüğü görülüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının Ukrayna tarihine yönelik "kasıtlı bir saldırı" olduğunu iddia ediyor.

Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 1

YEDİ KİŞİ YARALANDI

Rus güçleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Ukrayna'nın liman kenti Odessa'nın merkezine hava saldırısı düzenledi.

Fırlatılan füzeler tarihi binalara ciddi hasar verdi ve yedi kişiyi yaraladı.

DÜNYA HABERLERİ

Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 2

ZELENSKİ SALDIRIYI KINADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirme ihtiyacını bir kez daha vurgulayan "kasıtlı saldırıyı" kınadı.

Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 3

ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Odessa bölge valisi Oleh Kiper, yedi kişinin yaralandığını ve acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini açıkladı.

Norveçli diplomatların tarihi bölgedeki "saldırının merkez üssünde" bulunanlar arasında olduğu belirtildi.

Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 4

SİMGE YAPILAR ENKAZA DÖNDÜ

Odessa Belediye Başkanı Hennady Trukhanov tarafından paylaşılan resimlerde, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş lüks bir simge yapı olan Hotel Bristol'un lobisi ve diğer bölümlerinin enkaza dönüştüğü görülüyor.

Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 5

Otelin karşısındaki Odessa Filarmoni konser salonu hasar gördü ve birçok penceresi kırıldı. İlçedeki müzeler de hasar gördü.

Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 6
Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 7
Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte" - 8
DAHA FAZLA GÖSTER