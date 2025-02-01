Rus füzeleri dünya mirasını vurdu: "Ukrayna'nın tarihi hedefte"

SİMGE YAPILAR ENKAZA DÖNDÜ

Odessa Belediye Başkanı Hennady Trukhanov tarafından paylaşılan resimlerde, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiş lüks bir simge yapı olan Hotel Bristol'un lobisi ve diğer bölümlerinin enkaza dönüştüğü görülüyor.