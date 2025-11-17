Rus füzesi Ukrayna'nın en büyük ikinci kentini vurdu
17.11.2025 14:00
Reuters
Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov'a yönelik Rus füze saldırısında üç kişi öldü. Saldırıda apartmanlar büyük hasar aldı, arabalar kullanılamaz hale geldi.
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Harkov bölgesinde yer alan Balakliia'ya düzenlediği bir füze saldırısı üç kişinin ölümüne yol açtı.
Harkov bölge yetkilileri saldırıda 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Gece gerçekleşen saldırı, çok katlı konut binalarına zarar verdi ve şehir merkezinde çok sayıda aracı kullanılmaz hale getirdi. Bölgenin Rusya sınırındaki valisi Oleh Synehubov, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada bu bilgileri paylaştı.
DOKUZ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgesel yetkililerin yayımladığı bir fotoğrafta, çok katlı tuğla bir binanın hasar görmüş cephesi, patlamayla yerinden fırlamış pencereler, üst katlarda yanan alevler ve çevreye saçılmış enkaz ile kırılmış ağaç dalları görülüyor.
Balakliia askeri yönetim başkanı Vitali Karabanov, yaralananlar arasında gençlerin de bulunduğunu, yaralıların dokuzunun hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
FÜZELER, DRONE'LAR, TOPÇU SALDIRILARI...
Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov'a düzenli olarak füze, drone ve topçu saldırıları gerçekleştiriyor; evleri ve altyapıyı yıkıyor, enerji hatlarını kesiyor ve bölge halkını sürekli hava saldırısı uyarılarına maruz bırakıyor.
Her iki taraf da sivilleri hedef aldığını reddediyor; ancak yaklaşık dört yıl önce başlayan savaşta çoğu Ukraynalı olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetti.
Şehrin güneyindeki İzyum kenti de dahil olmak üzere bölgenin bazı kısımlarında pazar gecesi gerçekleşen Rus saldırılarının 14 yaşındaki bir çocuğu yaralamasının ardından elektrik kesintileri yaşandı; şehir yetkilileri bu bilgiyi Telegram üzerinden duyurdu.