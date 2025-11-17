Rus füzesi Ukrayna'nın en büyük ikinci kentini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov'a düzenli olarak füze, drone ve topçu saldırıları gerçekleştiriyor; evleri ve altyapıyı yıkıyor, enerji hatlarını kesiyor ve bölge halkını sürekli hava saldırısı uyarılarına maruz bırakıyor.

Her iki taraf da sivilleri hedef aldığını reddediyor; ancak yaklaşık dört yıl önce başlayan savaşta çoğu Ukraynalı olmak üzere binlerce kişi hayatını kaybetti.

Şehrin güneyindeki İzyum kenti de dahil olmak üzere bölgenin bazı kısımlarında pazar gecesi gerçekleşen Rus saldırılarının 14 yaşındaki bir çocuğu yaralamasının ardından elektrik kesintileri yaşandı; şehir yetkilileri bu bilgiyi Telegram üzerinden duyurdu.