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Rus gazeteci Kim'in sarayına girdi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden RT muhabiri, Kim Jong-un'un kişisel sarayından izlenimlerini aktardı.

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    Russia Today televizyon kanalı muhabirlerinden İliya Petrenko, Kim'in konuk evine girmeyi başardı ve görüşmelerin arka planını görüntüledi.
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    Petrenko, Lavrov-Kim görüşmesinden dakikalar önce kendilerinin içeriye davet edildiğini söyledi.
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    Kuzey Koreli yetkililerin üstünü arayarak tüm iletişim cihazlarına el koyduğunu anlattı.
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    Petrenko, Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Jo-Yong'un konuk evinin tüm işleriyle yakından ilgilendiğini adeta evin hanımı gibi davrandığını belirtti.
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    Rus gazeteci, Lavrov-Kim görüşmesinde Kuzey Kore liderinin tek başına oturmasına da dikkat çekti.
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    Bu tip görüşmelerin genellikle heyetler arasında yapıldığını hatırlatan İliya Petrenko konuk evinde bulunan çikolata ve meyve sularını denemeyi de ihmal etmedi.
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