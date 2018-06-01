Rus gazeteci Kim'in sarayına girdi
NTV Haber
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Kuzey Kore ziyaretini takip eden RT muhabiri, Kim Jong-un'un kişisel sarayından izlenimlerini aktardı.
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1Russia Today televizyon kanalı muhabirlerinden İliya Petrenko, Kim'in konuk evine girmeyi başardı ve görüşmelerin arka planını görüntüledi.
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2Petrenko, Lavrov-Kim görüşmesinden dakikalar önce kendilerinin içeriye davet edildiğini söyledi.
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3Kuzey Koreli yetkililerin üstünü arayarak tüm iletişim cihazlarına el koyduğunu anlattı.
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4Petrenko, Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Jo-Yong'un konuk evinin tüm işleriyle yakından ilgilendiğini adeta evin hanımı gibi davrandığını belirtti.
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5Rus gazeteci, Lavrov-Kim görüşmesinde Kuzey Kore liderinin tek başına oturmasına da dikkat çekti.
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6Bu tip görüşmelerin genellikle heyetler arasında yapıldığını hatırlatan İliya Petrenko konuk evinde bulunan çikolata ve meyve sularını denemeyi de ihmal etmedi.