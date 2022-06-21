Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı

Rusya'da yayımlanan Novaya Gazeta'nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara açık artırmayla sattı. Satıştan kazanılan para Ukraynalı mültecilere gidecek.

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 07:41

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 1

Muratov, satıştan elde edilen tüm paranın 'daki savaştan kaçan mültecilere yardım etmeye gideceğini söyledi.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 2

Açık artırma Mülteci Günü'nde yapıldı.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 3

'nın başlattığı saldırılar nedeniyle 6 milyondan fazla Ukraynalı kadın ve çocuk mülteci oldu.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 4

Muratov, ifade özgürlüğünü savunduğu için 2021'de barış ödülüne Filipinli gazeteci Maria Ressa'yla birlikte layık görülmüştü.

Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kısa bir süre sonra Mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 5

Bu, Moskova'nın Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini "savaş" olarak nitelendiren herkesin ağır para cezaları veya kapatmalarla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından geldi.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 6

Kremlin, çatışmayı "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor.

Satışı gerçekleştiren Heritage Auctions, kazanan teklif sahibinin kim olduğunu açıklamadı.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 7

Heritage Auctions yaptığı açıklamada, New York'ta altın madalyanın satışının Unicef'in Ukrayna'nın yerinden edilmiş çocuklarına insani müdahalesine fayda sağlayacağını söyledi.

Rus gazeteci Nobel Barış Ödülü'nü 103.5 milyon dolara sattı - 8

REKOR KIRDI

Nobel Barış Ödülü 175 gram ağırlığında 23 ayar altından yapılıyor. Bugüne kadar bir açık artırmada 'ne ödenen en yüksek meblağ 4.76 milyopn dolar olmuştu. 

James Watson, 1962 yılında kazandığı Nobel ödülünü 2014 yılında 4.76 milyon dolara satmıştı. 

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