Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması

Popov, yayınladığı sesli mesajda, “Karşı batarya savaşının eksikliği, topçu keşif istasyonlarının yokluğu ve askerlerimin düşman topçusundan kaynaklanan toplu ölüm ve yaralanmalarıyla ilgili soruları gündeme getirdim. Ayrıca bonlarca başka sorunu da dile getirdim ve tüm bunları en üst düzeyde açık yüreklilikle ve son derece sert bir şekilde ifade ettim." ifadelerini kullandı.