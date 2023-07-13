Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması

Ukrayna'nın güneyindeki Rus ordularını komuta eden General Ivan Popov, Rusya Savunma Bakanlığı'nı askerlerine yeterince destek sağlamadığı için ihanet ile suçladı. Popov, "Bizi Ukrayna askerleri yaralamadı, ama üst düzey komutanlarımız arkadan vurdu." ifaderini kullandı.

Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 1

İşgal altındaki Ukrayna'nın güneyindeki güçlere komuta eden yüksek profilli bir Rus general, Rusya Savunma Bakanlığı’nı yeterli destek sağlamayarak Rus askerlerine ihanet etmekle suçladıktan sonra görevinden alındı.

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Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 2

General Ivan Popov, Zaporizhzhia bölgesinde ağır çatışmalara katılan 58. Birleşik Silahlar Ordusu'nun komutanıydı. Popov, Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına katılan en kıdemli askeri liderler arasında yer alıyordu.

Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 3

Popov, yayınladığı sesli mesajda, “Karşı batarya savaşının eksikliği, topçu keşif istasyonlarının yokluğu ve askerlerimin düşman topçusundan kaynaklanan toplu ölüm ve yaralanmalarıyla ilgili soruları gündeme getirdim. Ayrıca bonlarca başka sorunu da dile getirdim ve tüm bunları en üst düzeyde açık yüreklilikle ve son derece sert bir şekilde ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 4

ŞOYGU GÖREVDEN ALDI

Popov, daha sonra Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kendisini görevden aldığını söyledi.

Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 5

Popov, "Bugün birçok tümen alay komutanının söylediği gibi, Ukrayna silahlı kuvvetleri askerleri ordumuzu cepheden yaramadı, ama üst düzey komutanlarımız bizi arkadan vurdu, en zor ve gergin anda ordunun başını haince ve alçakça kesti." dedi.

Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 6

Popov'un sesli mesajı Rus parlamentosu üyesi ve eski Güney Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Andrey Gurulev tarafından Telegram kanalından aktarıldı.

Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 7
Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 8
Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 9
Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması - 10
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