Rus generalden Savunma Bakanlığı'na ihanet suçlaması
Ukrayna'nın güneyindeki Rus ordularını komuta eden General Ivan Popov, Rusya Savunma Bakanlığı'nı askerlerine yeterince destek sağlamadığı için ihanet ile suçladı. Popov, "Bizi Ukrayna askerleri yaralamadı, ama üst düzey komutanlarımız arkadan vurdu." ifaderini kullandı.
İşgal altındaki Ukrayna'nın güneyindeki güçlere komuta eden yüksek profilli bir Rus general, Rusya Savunma Bakanlığı’nı yeterli destek sağlamayarak Rus askerlerine ihanet etmekle suçladıktan sonra görevinden alındı.