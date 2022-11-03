Rus generallerin gizli toplantısı deşifre oldu: Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanacak mı?

Medyedev, Rusya’nın Ukrayna'daki savaş amacının daha önce kendisine ait olan tüm toprakları geri almak olduğuna ve bunun Rusya içinde varoluşsal bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Medvedev'in yorumları, Putin'in, uluslararası toplum tarafından Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasalar bile, güney ve doğu Ukrayna'nın geniş alanlarını resmen ilhak etmenin onları Rus toprağı haline getirdiğine olan inancını yansıtıyor.





Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Moskova'nın "devletin varlığı tehlikedeyken konvansiyonel silahların kullanılmasıyla bir saldırganlığa" yanıt olarak nükleer silah kullanma hakkına sahip olduğunu yineledi.