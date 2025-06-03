Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı!
Ukrayna ordusu, Rusya'nın derinliklerindeki beş ayrı hava üssünü hedef aldı. Uydu görüntüleri, saldırıda bir düzine kadar stratejik bombardıman uçağının imha edildiğini ortaya çıkardı. Savaşta psikolojik eşik olarak görülen operasyon, Rus basınında ise kendine yer bulamadı.
VİDEO VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Ukrayna ordusu, aylardır kendi topraklarında güç kaybederken, Rus topraklarının derinliklerinde çarpıcı bir saldırı planlıyordu.
Pazar günü, uzaktan kumandalı Ukrayna İHA'ları Rusya'da saklandıkları yerden çıkarıldı ve saldırıya başladı. İşleri bittiğinde, en az bir düzine askeri uçak harabeye dönmüştü.
New York Times'ın video ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz saldırının boyutunu gözler önüne serdi.