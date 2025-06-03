Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı!

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

En az iki havaalanında, Belaya ve Olenya'da bulunan stratejik bombardıman uçakları imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna toplamda beş bölgedeki üsleri hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ukrayna'nın Belaya Hava Üssü'ne yönelik saldırısı net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde, üssün üzerinden en az altı uçağın bulunduğu bir hatta doğru uçan bir insansız hava aracının, Tupolev Tu-95 bombardıman uçağına doğru alçaldığı görülüyor.