Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı!

Ukrayna ordusu, Rusya'nın derinliklerindeki beş ayrı hava üssünü hedef aldı. Uydu görüntüleri, saldırıda bir düzine kadar stratejik bombardıman uçağının imha edildiğini ortaya çıkardı. Savaşta psikolojik eşik olarak görülen operasyon, Rus basınında ise kendine yer bulamadı.

Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı! - 1

VİDEO VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Ukrayna ordusu, aylardır kendi topraklarında güç kaybederken, Rus topraklarının derinliklerinde çarpıcı bir saldırı planlıyordu.

Pazar günü, uzaktan kumandalı Ukrayna İHA'ları Rusya'da saklandıkları yerden çıkarıldı ve saldırıya başladı. İşleri bittiğinde, en az bir düzine askeri uçak harabeye dönmüştü.

New York Times'ın video ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı analiz saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

DÜNYA HABERLERİ

Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı! - 2

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

En az iki havaalanında, Belaya ve Olenya'da bulunan stratejik bombardıman uçakları imha edildi. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre Ukrayna toplamda beş bölgedeki üsleri hedef aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ukrayna'nın Belaya Hava Üssü'ne yönelik saldırısı net bir şekilde görülüyor.

Görüntülerde, üssün üzerinden en az altı uçağın bulunduğu bir hatta doğru uçan bir insansız hava aracının, Tupolev Tu-95 bombardıman uçağına doğru alçaldığı görülüyor.

Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı! - 3

DÜZENEKLER KENDİNİ İMHA ETTİ

Bir başka videoda ise yakındaki bir TIR'ın arkasına monte edilmiş konteynerlerden iki İHA fırlatılıyor.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde çekilen videolar, konteynerlerin yandığını gösteriyor.

Ukraynalı yetkililer, İHA'ları taşıyan sandıkların dronelar fırlatıldığında kendi kendini imha edecek şekilde düzenlendiğini açıkladı.

Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı! - 4

HASAR UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Hava üssündeki hasar ise uydu görüntüleri sayesinde görüntülendi. Uydu görüntülerinde yedi stratejik bombardıman uçağı tamamen yok olmuş gibi görünüyor.

Uzmanlar bu uçakların dört Tupolev Tu-22M ve üç Tupolev Tu-95 bombardıman uçağı olduğunu tahmin ediyor.

Uydu görüntüleri: Planet Labs ve Umbra Labs

Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı! - 5

RUS BASINI GÖRMEZDEN GELDİ

Rusya'daki iki devlet kanalı, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rus askeri uçaklarının tek günde imha edildiği en büyük saldırıyı görmezden gelerek dikkat çekti.

Bu kanallarda Ukrayna'nın İHA operasyonuna yalnızca 40 saniye yer verildi.

Kremlin, Ukrayna'da başlattığı savaşla ilgili olarak devlet medyasının mesajlarını sıkı bir şekilde kontrol ediyor.

Ancak Telegram'daki Rus blog yazarları, savaşa dair daha objektif görüntüler sunuyor.

Rus havacılığının karanlık saati: İşte İHA saldırısının hasar kaydı! - 6

Pazar günü gerçekleşen saldırılar Rusya'ya ciddi stratejik kayıplar yaşatsa da analistler, saldırıların Kremlin'in askeri hedeflerini sürdürme kararlılığını değiştirmediği konusunda uyardı.

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