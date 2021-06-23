Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor

Salgının etkisinin her geçen gün azalmasıyla EURO 2020 maçlarının oynandığı tribünlerde renkli görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün oynanan İsveç-Slovakya maçına giden Rus kadın taraftarın açtığı pankart ise sosyal medyada çok konuşuldu. Anasteysha isimli Rus taraftar açtığı "looking for husband" (Koca arıyorum) pankartıyla dikkatleri üzerine topladı.

ntv.com.tr 23.06.2021 - 16:17

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 1

EURO 2020 grup maçlarında sona yaklaşırken, 11 ülkede süren maçlarda renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 2

Rusya’da oynanan İsveç-Slovakya maçını tribünden takip eden bir Rus kadın taraftar Anasteysha, açtığı pankartla gündem olmayı başardı.

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 3

St. Petersburg'ta oynanan maça "looking for husband" (Koca arıyorum) pankartıyla gelen Anasteysha isimli taraftar Gazprom Stadı'nda ilgi odağı oldu.

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 4

Maç öncesinde ve sonrasında elindeki pankart ile birlikte pozlar veren Anasteysha lyubimova ile ilgili Instagram'da takipçi kazanmak istediği için yaptığı belirtildi.

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 5

Paylaştığı fotoğrafa bir mesaj da ekleyen Rus taraftar, "Eğlenin, gülümseyin ve keyfini çıkarın. EURO 2020'deki olumlu duygular, gülümsemeler, harika maçlar ve neşeli seyirciler için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 6
Pankartı gören bazı taraftarların güzel modelle tanışmak istediği görülürken maç öncesi gündeme gelen bu pankart sosyal medyada çok konuşuldu.
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 7
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 8

MODELLİK YAPIYOR

Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 9
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 10
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 11
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 12
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 13
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 14
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 15
Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor - 16

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