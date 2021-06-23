Rus kadın taraftar EURO 2020'de koca arıyor

ntv.com.tr 23.06.2021 - 16:17
EURO 2020 grup maçlarında sona yaklaşırken, 11 ülkede süren maçlarda renkli görüntüler ortaya çıkıyor.
Rusya’da oynanan İsveç-Slovakya maçını tribünden takip eden bir Rus kadın taraftar Anasteysha, açtığı pankartla gündem olmayı başardı.
St. Petersburg'ta oynanan maça "looking for husband" (Koca arıyorum) pankartıyla gelen Anasteysha isimli taraftar Gazprom Stadı'nda ilgi odağı oldu.
Maç öncesinde ve sonrasında elindeki pankart ile birlikte pozlar veren Anasteysha lyubimova ile ilgili Instagram'da takipçi kazanmak istediği için yaptığı belirtildi.
Paylaştığı fotoğrafa bir mesaj da ekleyen Rus taraftar, "Eğlenin, gülümseyin ve keyfini çıkarın. EURO 2020'deki olumlu duygular, gülümsemeler, harika maçlar ve neşeli seyirciler için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.