Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar

Dünyanın en güzel kadınları arasında kabul edilen Rus kadınları, sağlıklı ciltlerini ve formlarını, her ne kadar ağırlıklı olarak genetik mirasa borçlu olsalar da, yaşam alışkanlıklarının da bu durumda büyük bir payı var.

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 1

Rusya'daki soğuk iklim nedeniyle kozmetik piyasasında özellikle nemlendirici ürünlere olan talep, oldukça fazla. Soğuk hava koşulları, cilt bariyerine zarar verebilir ve cildin kuruyarak hassaslaşmasına yol açabilir. Rus kadınları, porselen gibi ciltlerini, genetik şanslarının yanı sıra nemlendirici alışkanlıklarına da borçlu .

DÜNYA HABERLERİ

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 2

Rus kadınları, cilt bakımında doğal yağların gücünden de faydalanıyor. Özellikle argan ve kuşburnu yağını tercih eden Rus kadınları, bu yağların içerisinde bulunan C vitamini sayesinde cilt lekelerinden kurtuluyor. C vitamini, yaraların hızlı iyileşmesine de katkı sağlıyor.

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 3

Dengeli beslenmeye önem veren Rus kadınları, özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir diyet benimsiyor. Dengeli beslenme, ciltteki elastikiyeti artıran ve yaşlanmayı geciktiren antioksidanların alınmasına yardımcı olur.

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 4

Çeşitli meyve ve sebzelerin yanı sıra yoğurt ve bal tüketimine de ağırlık veren Rus kadınları, balın yaşlanma karşıtı etkisinden faydalanıyor. Bal, iltihapları ve sivilceleri azaltmasının yanı sıra cildi yumuşatır ve nemlendirir. Balın doğal yüz maskesi olarak kullanımı, cildin temizlenmesine ve gençleşmesine yardımcı olabilir.

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 5

Rus kadınları, öğünlerinde yoğurt tüketimine de önem veriyor. Yoğurt, içerdiği laktik asit sayesinde ciltteki ölü hücrelerin atılmasını sağlayarak cildi nemlendiriyor.

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 6

Rusya'da spor, hem profesyonel olarak hem de halk arasında yaygın bir şekilde yapılıyor. Spor, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamanın yanı sıra profesyonel olarak da sıklıkla tercih ediliyor.

Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar - 7

Jimnastik, tenis, yüzme ve hentbol gibi spor dallarıyla ilgilenen Rus kadınları, bu sayede kilo kontrolünü sağlamakta da zorlanmıyor.

''GENETİK MİRAS, GÜZELLİKLERİNDE OLDUKÇA ETKİLİ''

Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı geniş bir ülke olan Rusya'da; Slavlar, Tatarlar, Çerkesler ve diğer yerli halklar arasında genetik çeşitlilik bulunur. Bu çeşitlilik, fiziksel özelliklerde de zenginlik yaratır. Bazı Rus kadınları; Orta Asya, Kuzey Avrupa ve Uzak Doğu gibi farklı bölgelerden gelen genetik mirası taşırlar, bu da onların fiziksel görünümlerine özgünlük katar.

DAHA FAZLA GÖSTER