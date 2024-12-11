Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar

Jimnastik, tenis, yüzme ve hentbol gibi spor dallarıyla ilgilenen Rus kadınları, bu sayede kilo kontrolünü sağlamakta da zorlanmıyor.

''GENETİK MİRAS, GÜZELLİKLERİNDE OLDUKÇA ETKİLİ''

Farklı etnik grupların bir arada yaşadığı geniş bir ülke olan Rusya'da; Slavlar, Tatarlar, Çerkesler ve diğer yerli halklar arasında genetik çeşitlilik bulunur. Bu çeşitlilik, fiziksel özelliklerde de zenginlik yaratır. Bazı Rus kadınları; Orta Asya, Kuzey Avrupa ve Uzak Doğu gibi farklı bölgelerden gelen genetik mirası taşırlar, bu da onların fiziksel görünümlerine özgünlük katar.