Rus kadınlarının güzellik sırrı belli oldu: Her gün kaşık kaşık tüketiyorlar
Dünyanın en güzel kadınları arasında kabul edilen Rus kadınları, sağlıklı ciltlerini ve formlarını, her ne kadar ağırlıklı olarak genetik mirasa borçlu olsalar da, yaşam alışkanlıklarının da bu durumda büyük bir payı var.
Rusya'daki soğuk iklim nedeniyle kozmetik piyasasında özellikle nemlendirici ürünlere olan talep, oldukça fazla. Soğuk hava koşulları, cilt bariyerine zarar verebilir ve cildin kuruyarak hassaslaşmasına yol açabilir. Rus kadınları, porselen gibi ciltlerini, genetik şanslarının yanı sıra nemlendirici alışkanlıklarına da borçlu .