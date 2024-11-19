Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak

Rus kahin Kazhetta Akhmetzhanova, "Rus Nostradamus" olarak tanınan bir medyum ve gelecekle ilgili tahminleriyle gündeme gelen bir isim. Kremlin destekli medya kuruluşuna verdiği röportajda, çarpıcı açıklamalarda bulunan Rus kahin, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya düzeni hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak - 1

Ünlü kahin Kazhetta Akhmetzhanova, dünyadaki kaotik düzen ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak - 2

"SON DERECE TEHLİKELİ"

Akhmetzhanova, "Önümüzdeki birkaç ay, dünya için son derece tehlikeli bir döneme işaret ediyor. Durum, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek," dedi.

Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak - 3

"SAVAŞ 2025 YILINA KADAR ÇÖZÜLECEK"

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de iddialı tahminlerde bulunan kahin, "Mevcut kriz 2025 yılına kadar çözülmüş olacak, ancak bu süreç kolay olmayacak," ifadelerini kullandı.

Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak - 4

TAHMİNLERİ SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Kahin, küresel dengenin yeniden kurulmasından önce daha zorlu sınavlarla karşı karşıya kalınacağı konusunda uyarıda bulunurken, açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak - 5

Dünya düzenine dair tahminlerinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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