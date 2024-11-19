Rus kahin "son derece tehlikeli" deyip uyardı! Dünyayı etkisi altına alacak
Rus kahin Kazhetta Akhmetzhanova, "Rus Nostradamus" olarak tanınan bir medyum ve gelecekle ilgili tahminleriyle gündeme gelen bir isim. Kremlin destekli medya kuruluşuna verdiği röportajda, çarpıcı açıklamalarda bulunan Rus kahin, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ve dünya düzeni hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu.
Ünlü kahin Kazhetta Akhmetzhanova, dünyadaki kaotik düzen ve Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı öngörülerde bulundu.