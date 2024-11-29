Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor

"NORMAL İNSANLARIZ VE KORKUYORUZ"

Ukrayna'daki enerji tesisleri, savaşın üçüncü kışı kapıya dayanmışken yeni hava saldırılarının hedefinde.

30 yıldan uzun süredir tesiste çalışan vardiya şefi, "Saldırılar olduğunda, füzelerin bize doğru geldiğini bilmemize rağmen burada kalıyoruz... Korkmadığımızı söylemek doğru değil, çünkü hepimiz yaşıyoruz, normal insanlarız ve korkuyoruz." ifadelerini kullandı.