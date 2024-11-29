Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor
Rus füzeleri Ukrayna'nın stratejik altyapı sistemlerini hedef almaya devam ediyor. Kara kışın ayak sesleri duyulmaya başlamışken, ülkenin en büyük elektrik tesislerinden birinde bir avuç işçi "ışıkları açık tutmak için" çaba gösteriyor. Rusya, ilkbaharda altyapıya yönelik saldırılarına başladığından bu yana enerji tesislerine büyük zarar verdi. Aylardır devam eden hava saldırıları ülke genelinde derin elektrik kesintilerine yol açtı. Fabrikada çalışan işçiler ise ağır bombardımana rağmen saklanmayı reddederek ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.
BİR AVUÇ İŞÇİ AYAKTA TUTUYOR
Rus füzeleri Ukrayna'daki enerji santrallerini vurmaya devam ediyor.
Art arda saldırılar yaşanırken ve tüm çalışanlar sığınaklara koşarken, ülkenin en büyük elektrik tesislerinden birini bir avuç işçinin çabası ayakta tutuyor.
İşçiler kum torbalarıyla korunan bir kontrol odasında kalarak sistemin manuel olarak çalışmasını sağlıyor.