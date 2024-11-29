Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor

Rus füzeleri Ukrayna'nın stratejik altyapı sistemlerini hedef almaya devam ediyor. Kara kışın ayak sesleri duyulmaya başlamışken, ülkenin en büyük elektrik tesislerinden birinde bir avuç işçi "ışıkları açık tutmak için" çaba gösteriyor. Rusya, ilkbaharda altyapıya yönelik saldırılarına başladığından bu yana enerji tesislerine büyük zarar verdi. Aylardır devam eden hava saldırıları ülke genelinde derin elektrik kesintilerine yol açtı. Fabrikada çalışan işçiler ise ağır bombardımana rağmen saklanmayı reddederek ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 1

BİR AVUÇ İŞÇİ AYAKTA TUTUYOR

Rus füzeleri Ukrayna'daki enerji santrallerini vurmaya devam ediyor.

Art arda saldırılar yaşanırken ve tüm çalışanlar sığınaklara koşarken, ülkenin en büyük elektrik tesislerinden birini bir avuç işçinin çabası ayakta tutuyor.

İşçiler kum torbalarıyla korunan bir kontrol odasında kalarak sistemin manuel olarak çalışmasını sağlıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 2

"NORMAL İNSANLARIZ VE KORKUYORUZ"

Ukrayna'daki enerji tesisleri, savaşın üçüncü kışı kapıya dayanmışken yeni hava saldırılarının hedefinde.

30 yıldan uzun süredir tesiste çalışan vardiya şefi, "Saldırılar olduğunda, füzelerin bize doğru geldiğini bilmemize rağmen burada kalıyoruz... Korkmadığımızı söylemek doğru değil, çünkü hepimiz yaşıyoruz, normal insanlarız ve korkuyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 3

SAVAŞTA MEŞRU HEDEF

Sivil altyapıyı hedef aldığını reddeden ancak Ukrayna elektrik sistemini meşru bir hedef olarak gören Rusya, ilkbaharda altyapıya yönelik saldırılarına başladığından bu yana enerji tesislerine büyük zarar verdi.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 4

ELEKTRİK İHTİYACININ DÖRTTE BİRİNİ KARŞILIYOR

Tesis, Moskova'nın Şubat 2022'deki işgalinden önce ülkenin elektrik ihtiyacının dörtte birini karşılayan beş termik santralden biri.

Yüz binlerce kişiye elektrik ve ısıtma sağlayan tesis, yılın büyük bölümünde büyük onarımlardan geçti. Kasım ayındaki saldırılar daha acil onarım çalışmaları yarattı.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 5

"KIŞ KOLAY OLMAYACAK"

Rusya, perşembe günü Ukrayna'nın enerji altyapısına bu ay ikinci büyük saldırısını gerçekleştirdi ve ülke genelinde derin elektrik kesintilerine yol açtı.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 6

Sektör kaynakları, Ukrayna'nın ilkbahar ve yaz aylarında hasar gören enerji altyapısının bir kısmını onardığını ve bu sayede yaklaşan kışa karşı beklenmedik şekilde güçlü bir konumda olduğunu söylüyor.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 7

Ancak son saldırılarda verilen hasar sektörü önemli ölçüde geriye götürdü ve kışın derinliklerinde uzun süreli elektrik kesintileri ihtimalini artırdı.

Fabrikada çalışan işçiler ise ellerinden geleni yapacaklarını söylüyor.

Rus kışı kapıda: Ukrayna "ışıkları açık tutmak için" mücadele ediyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER