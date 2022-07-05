Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 05.07.2022 - 09:39
Resmi Roscosmos Telegram kanalına gönderilen bir mesajda, kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov, Donetsk ve Luhansk bayraklarını tutarken görüldü. Rus ayrılıkçıları, Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olan ülkeler arasında yalnızca Rusya ve Suriye tanıyor.
Fotoğraflara eşlik eden mesajda ise "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü! Hem Dünya'da hem de uzayda kutluyoruz. Bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) çalışan kozmonotlarımız, LPR başkanı Leonid Pasechnik'in 'Yeni Büyük Zafer Günü' tebriklerine katılıyor.
Bu, Luhansk bölgesinin işgal altındaki bölgelerinde yaşayanların sekiz yıldır beklediği uzun zamandır beklenen bir gün. 3 Temmuz 2022'nin cumhuriyet tarihine ebediyen geçeceğinden eminiz. Müttefik Donetsk Halk Cumhuriyeti vatandaşları, bekleyin!” denildi.
Bununla birlikte, 3 Haziran'da mürettebatsız bir Rus kargo uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden ayrıldıktan sonra uzay istasyonuna yanaşmasına rağmen, bayrakların ISS'ye nasıl ulaştığı bilinmiyor. NASA’ya göre kargo aracı yaklaşık üç ton yiyecek, yakıt ve malzeme taşıyordu.
Üç Rus kozmonotla birlikte çalışan istasyonda ayrıca NASA'nın Amerikalı astronotları Jessica Watkins, Robert Hines ve Kjell N Lindgren ile Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) İtalyan Samantha Cristoforetti de bulunuyor.
Diğer taraftan, ISS mürettebatı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rus kozmonotların bayrak açmasına ilişkin bir açıklama yapmadı.
Rus kozmonotlarla brilikte olan ABD’li astronot Hines, ABD Bağımsızlık Günü hakkında bir tweet atarak, “Doğum günün kutlu olsun, Amerika! … Ülkemizin sunduğu fırsatlar için çok müteşekkirim. Tanrı Amerika'yı Korusun!" mesajını yazdı. Paylaşımına ABD bayrağı, bir hamburger ve bir sosisli sandviç emojisi ekledi.
Rusya, önceki gün Luhansk'taki kritik öneme sahip Lysychansk kentini ele geçirdiğini duyurdu. Söz konusu şehir, Ukrayna'nın Luhansk'ta bulunan son kalesi olarak nitelendiriliyordu.
Böylece Donbas'ın bir parçası olan Luhansk bölgesinin tam kontrolü Rusların eline geçmiş oldu.