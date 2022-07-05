Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz

Rus kozmonotlarla brilikte olan ABD’li astronot Hines, ABD Bağımsızlık Günü hakkında bir tweet atarak, “Doğum günün kutlu olsun, Amerika! … Ülkemizin sunduğu fırsatlar için çok müteşekkirim. Tanrı Amerika'yı Korusun!" mesajını yazdı. Paylaşımına ABD bayrağı, bir hamburger ve bir sosisli sandviç emojisi ekledi.