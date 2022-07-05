Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz

Rusya'nın uzay ajansı Roscomos, Ukrayna’nın Donbas’taki ayrılıkçı Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bayraklarını tutan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) kozmonotları gösteren fotoğraflar yayınladı. Paylaşılan mesajda, "Bugün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü! Hem Dünya'da hem de uzayda kutluyoruz" denildi. Luhansk'ın kontrolü önceki gün Rus güçlerinin eline geçti.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 05.07.2022 - 09:39

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 1

Resmi Roscosmos Telegram kanalına gönderilen bir mesajda, kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov, Donetsk ve Luhansk bayraklarını tutarken görüldü.  Rus ayrılıkçıları, Birleşmiş Milletler’e (BM) üye olan ülkeler arasında yalnızca ve Suriye tanıyor. 

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 2

"HEM DÜNYA'DA HEM UZAYDA KUTLUYORUZ"

Fotoğraflara eşlik eden mesajda ise  "Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Günü! Hem 'da hem de uzayda kutluyoruz. Bugün Uluslararası İstasyonu’nda (ISS) çalışan kozmonotlarımız, LPR başkanı Leonid Pasechnik'in 'Yeni Büyük Zafer Günü' tebriklerine katılıyor. 

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 3

Bu, Luhansk bölgesinin işgal altındaki bölgelerinde yaşayanların sekiz yıldır beklediği uzun zamandır beklenen bir gün. 3 Temmuz 2022'nin cumhuriyet tarihine ebediyen geçeceğinden eminiz. Müttefik Donetsk Halk Cumhuriyeti vatandaşları, bekleyin!” denildi. 

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 4

BAYRAKLARIN ISS'YE NASIL ULAŞTIĞI BİLİNMİYOR

Bununla birlikte, 3 Haziran'da mürettebatsız bir Rus kargo uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden ayrıldıktan sonra uzay istasyonuna yanaşmasına rağmen, bayrakların ISS'ye nasıl ulaştığı bilinmiyor. NASA’ya göre kargo aracı yaklaşık üç ton yiyecek, yakıt ve malzeme taşıyordu.

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 5

Üç Rus kozmonotla birlikte çalışan istasyonda ayrıca NASA'nın Amerikalı astronotları Jessica Watkins, Robert Hines ve Kjell N Lindgren ile Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) İtalyan Samantha Cristoforetti de bulunuyor.

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 6

Diğer taraftan, ISS mürettebatı, NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Rus kozmonotların bayrak açmasına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 7

Rus kozmonotlarla brilikte olan ABD’li astronot  Hines, ABD Bağımsızlık Günü hakkında bir tweet atarak, “Doğum günün kutlu olsun, Amerika! … Ülkemizin sunduğu fırsatlar için çok müteşekkirim. Tanrı Amerika'yı Korusun!" mesajını yazdı. Paylaşımına ABD bayrağı, bir hamburger ve bir sosisli sandviç emojisi ekledi.

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 8

LUHANSK'IN KONTROLÜ RUSLARIN ELİNE GEÇTİ

Rusya, önceki gün  Luhansk'taki kritik öneme sahip Lysychansk kentini ele geçirdiğini duyurdu. Söz konusu şehir, Ukrayna'nın Luhansk'ta bulunan son kalesi olarak nitelendiriliyordu.

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 9

Böylece Donbas'ın bir parçası olan Luhansk bölgesinin tam kontrolü Rusların eline geçmiş oldu.

Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 10
Rus kozmonotlar ISS'de Luhansk ve Donetsk bayraklarıyla poz verdi: Hem Dünya'da hem uzayda kutluyoruz - 11

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