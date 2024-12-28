Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı

Rusya Devlet Başkanı Putin, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onayladı. Böylece Taliban, yasaklılar listesinden çıkmış oldu. Bu adımın, gelecekte Suriye'deki HTŞ'nin de bu listeden çıkarılmasına olanak sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onayladı.

Rusya Yasal İşlemler Yayını internet sitesinde yer alan, Putin'in imzaladığı yasada, herhangi bir terör örgütünün ismi yer almıyor.

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Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı - 2

GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINABİLECEK

Yasayla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasak, geçici olarak askıya alınabilecek.

Yasanın gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından terörü teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilmişti.

Böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin, mevcut yasalarda öngörülmediği için bu düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapılmıştı.

Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı - 3

HTŞ DE SIRADA OLABİLİR

Rusya'da Taliban'ın terör listesinden çıkarılması için hazırlanan yasanın, gelecekte Suriye'deki Heyet Tahrir Şamın da (HTŞ) bu listeden çıkarılmasına olanak sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Yasa, bir süre önce Rusya Parlamentosunda kabul edilmişti.

Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı - 4
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