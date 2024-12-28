Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı
Rusya Devlet Başkanı Putin, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onayladı. Böylece Taliban, yasaklılar listesinden çıkmış oldu. Bu adımın, gelecekte Suriye'deki HTŞ'nin de bu listeden çıkarılmasına olanak sağlayabileceği yorumları yapılıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onayladı.
Rusya Yasal İşlemler Yayını internet sitesinde yer alan, Putin'in imzaladığı yasada, herhangi bir terör örgütünün ismi yer almıyor.