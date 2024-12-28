Rus lider Putin, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkaran imzayı attı

GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINABİLECEK

Yasayla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasak, geçici olarak askıya alınabilecek.

Yasanın gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından terörü teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilmişti.

Böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin, mevcut yasalarda öngörülmediği için bu düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapılmıştı.