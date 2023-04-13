Rus muhalif Alexei Navalny'nin hapiste zehirlendiği iddia edildi

Yarmysh, "Hapishane yiyecekleri aracılığıyla Navalny’nin yavaş yavaş zehirlendiğini düşünüyoruz. Cuma günü şiddetli mide ağrısı nedeniyle onun için bir ambulans çağrıldı ve bu, daha önce böyle bir şey yaşamadığı için bizim için büyük bir sürpriz oldu." açıklamasını yaptı.