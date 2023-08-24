Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler
Wagner lider Prigojin'in uçak kazası sonucu öldüğü henüz kesin değil. Ancak bu olay Rusya Devlet Başkanı Putin’in "düşmanı" olarak anılan kişilere düzenlenen suikastleri akıllara getirdi. Batı basını özellikle Putin'i eleştiren kişilerin şüpheli ölümlerine ve zehirlenmelerine dikkat çekti.
Moskova'ya isyan eden Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in içinde olduğu belirtilen uçağın düşmesi, Rus lideri eleştirenlerin şüpheli ölümlerini ve zehirlenme vakalarını akıllara getirdi.