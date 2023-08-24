Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler

Wagner lider Prigojin'in uçak kazası sonucu öldüğü henüz kesin değil. Ancak bu olay Rusya Devlet Başkanı Putin’in "düşmanı" olarak anılan kişilere düzenlenen suikastleri akıllara getirdi. Batı basını özellikle Putin'i eleştiren kişilerin şüpheli ölümlerine ve zehirlenmelerine dikkat çekti.

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 1

Moskova'ya isyan eden Wagner lideri Yevgeny Prigojin'in içinde olduğu belirtilen uçağın düşmesi, Rus lideri eleştirenlerin şüpheli ölümlerini ve zehirlenme vakalarını akıllara getirdi.

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Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 2

O isimlerden öne çıkan 2018'de İngiltere'de zehirlenerek gündeme oturan eski Rus ajanı Sergey Skripal'di. 66 yaşındaki Skripal ve kızı Yulia bir bankta baygın halde bulunmuş, ikilinin Noviçok sinir gazıyla zehirlendiği belirlenmişti.

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 3

Rusya'nın en önde gelen muhalefet lideri Aleksey Navalni de Batılı uzmanların Noviçok olduğu sonucuna vardığı bir maddeyle Sibirya'da zehirlendi. 2020'de tedavi için Almanya'ya giden Navalni, 2021'de Rusya'ya gönüllü olarak döndü Ülkeye varır varmaz tutuklandı.

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 4

İnsan hakları ihlallerini haber yapan gazeteci Anna Politkovskaya, 2006'da Moskova'daki dairesinin önünde vurularak öldürüldü. Rus gazeteci "Putin'in Rusyası" adlı kitabında Putin'i ülkesini polis devletine dönüştürmekle suçlamıştı.

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 5

Politkovskaya'yı ve Putin'i eleştiren diğer gazetecileri temsil eden İnsan hakları avukatı Stanislav Markelov da gizemli şekilde ölen kişilerden. Markelov 2009'de Kremlin yakınlarında maskeli kişiler tarafından vurularak öldürüldü

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 6

Rusya yönetimine muhalif görüşleri ile tanınan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko ise 2006'da Londra'daki otelde bir fincan çay içtikten üç hafta sonra öldü.

İngiltere'de yapılan soruşturmada  Litvinenko'nun muhtemelen Putin'in emriyle hareket eden rusya Federal Güvenlik Servisi ajanları tarafından zehirlendiği sonucuna varıldı. Litvinenko, Putin'in gazeteci Politkovskaya'nın öldürülmesi emrini verdiğini öne sürmüştü. 

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 7

Rus oligark Boris Berezovsky ise Putin'le arası bozulduktan sonra İngiltere'ye kaçmıştı. Sürgündeyken Putin'i güç kullanarak devirmekle tehdit etti. Mart 2013'te evinin banyosunda kapı içeriden kilitlenmiş şekilde ölü bulundu. İntihar görüntüsü verilse de Adli tıp görevlisi onun nasıl öldüğünü açıklayamadı.

Rus muhaliflerin gizemli ölümü: Suikast düzenlenen muhalifler - 8

Rusya'nın Ukrayna işgalini açıkça eleştiren Rus petrol devi Lukoil'in Başkanı Ravil Maganov ise geçen yıl  bir hastanenin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

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