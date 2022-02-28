Rus oligark Abramovich, Ukrayna'nın çağrısı ile barış müzakereleri için Belarus'a gitti

"ZELENSKİ, ABRAMOVİCH'E MİNNETTAR"

Roman Abramovich'in barışçıl bir çözüm için uğraştığını belirten Rodnyansky, "Etkisi sınırlı olsa da, yanıt veren ve denemeyi üstlenen tek kişi o 'Bunun bir etkisi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Zelenski'nin personeliyle bizzat temas halindeyim ve onun gerçek çabaları için minnettar olduklarını biliyorum” diye konuştu.