Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 09:40 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 09:54
MarineTraffic'in adlı sitenin verileri, Rus milyarder Roman Abramovich’e ait iki süperyatın mevcut rotalarında devam etmeleri halinde, sonunda Yunanistan ve İtalya'yı ayıran Akdeniz'in bir parçası olan İyonya Denizi'nde buluşacaklarını gösterdi.
Buna göre Abramovich'in 162 metrelik süperyatı Eclipse, dün Cezayir kıyılarının hemen dışındaydı ve Akdeniz'in doğusuna doğru yola çıktı. Veriler, ayrıca 700 milyon dolar değerindeki geminin 21 Şubat'ta Karayipler'deki St. Martin'den yola çıktığını ortaya koydu.
Abramovich'in geçen Cuma İtalya'nın doğu kıyısı açıklarında bulunan diğer 460 metrelik gemisi Solaris ise dün günü güneydoğu İtalya ve Arnavutluk kıyıları arasında seyretti. MarineTraffic, 600 milyon değerindeki Solaris'in güneye doğru hareket ettiğini gösterdi.
Bununla birlikte, Abromovich de dahil olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğuna inanılan bazı Rus oligarkları ve milyarderler, uluslararası hükümetler tarafından açıklanan yaptırımların ardından yatlarını ve özel jetlerini hareket ettirmeye başladı. Varlıkları, Moskova'nın Ukrayna'ya saldırma kararına yanıt olarak Rus seçkinlerine yönelik önlemler kapsamında ele geçirilebilir.
Bunların yanı sıra Abramovich, İngiltere tarafından yaptırım uygulanan yedi Rus oligarkı arasında yer alıyor. İngiltere’nin yaptırımları arasında, milyarderlerin varlıklarının dondurulması ve ülke ile iş yapmalarının engellenmesi bulunuyor.
Diğer taraftan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelkeri de dahil olmak üzere birçok ülke Rus oligarklara karşı benzer yaptırımlar açıkladı. İspanyol yetkililer, Rusya’da devlete ait savunma şirketi Rostec'in CEO'su ve Putin'in yakın bir müttefiki olan Rus oligark Sergei Chemezov ile bağlantılı olan 153 milyon dolarlık bir süperyata el koyduklarını duyurdu.
Öte yandan, MarineTraffic'in web sitesinde Eclipse veya Solaris için herhangi bir varış limanı listelenmedi, bu nedenle Abramovich'in süper yatlarının nereye demirleyeceği belli değil. SuperYacht Fan'a göre 600 milyon dolar değerindeki Solaris, geçen hafta yola çıkana kadar 2021'in sonlarından bu yana onarım için bir İspanyol tersanesinde demirliydi.
Reuters ajansı önceki gün Abramovich'in İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir VIP salonunda görüldüğünü bildirdi. Aynı gün uçuş takip verileri kendisine ait özel bir jetin İsrail'den İstanbul'a uçtuğunu gösterdi. Reuters'in bildirdiğine göre, Abramovich'in uçakta olup olmadığı belli değildi.