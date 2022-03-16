Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor

Öte yandan, MarineTraffic'in web sitesinde Eclipse veya Solaris için herhangi bir varış limanı listelenmedi, bu nedenle Abramovich'in süper yatlarının nereye demirleyeceği belli değil. SuperYacht Fan'a göre 600 milyon dolar değerindeki Solaris, geçen hafta yola çıkana kadar 2021'in sonlarından bu yana onarım için bir İspanyol tersanesinde demirliydi.