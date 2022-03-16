Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından, Batılı birçok ülke aralarında Roman Abramovich'in de yer aldığı Rus oligarklara çeşitli yaptırımlar açıkladı. Bunlar arasında, onların varlıklarını dondurmak ve mallarına el koymak bulunuyor. Rus milyarder Abramovich, önlem olarak servetini hareket ettirmeye başladı. Gemi takip verilerine göre Abramovich'e ait 700 milyon dolarlık bir süperyat, Akdeniz'deki diğer 600 milyon dolarlık gemisine doğru ilerlemeye başladı.

Haberler - ntv.com.tr 16.03.2022 - 09:40 | Son Güncelleme : 16.03.2022 - 09:54

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 1

MarineTraffic'in adlı sitenin verileri, Rus milyarder Roman Abramovich’e ait iki süperyatın mevcut rotalarında devam etmeleri halinde, sonunda Yunanistan ve İtalya'yı ayıran Akdeniz'in bir parçası olan İyonya Denizi'nde buluşacaklarını gösterdi.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 2

Buna göre Abramovich'in 162 metrelik süperyatı Eclipse, dün  Cezayir kıyılarının hemen dışındaydı ve Akdeniz'in doğusuna doğru yola çıktı. Veriler, ayrıca 700 milyon dolar değerindeki geminin 21 Şubat'ta Karayipler'deki St. Martin'den yola çıktığını ortaya koydu.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 3

Abramovich'in geçen Cuma İtalya'nın doğu kıyısı açıklarında bulunan diğer 460 metrelik gemisi Solaris ise dün günü güneydoğu İtalya ve Arnavutluk kıyıları arasında seyretti. MarineTraffic, 600 milyon değerindeki Solaris'in güneye doğru hareket ettiğini gösterdi.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 4

VARLIKLARI TEHLİKEDE

Bununla birlikte, Abromovich de dahil olmak üzere   Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bağları olduğuna inanılan bazı Rus oligarkları ve milyarderler, uluslararası hükümetler tarafından açıklanan yaptırımların ardından yatlarını ve özel jetlerini hareket ettirmeye başladı. Varlıkları, Moskova'nın 'ya saldırma kararına yanıt olarak Rus seçkinlerine yönelik önlemler kapsamında ele geçirilebilir.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 5

Bunların yanı sıra Abramovich, İngiltere tarafından yaptırım uygulanan yedi Rus oligarkı arasında yer alıyor. İngiltere’nin yaptırımları arasında, milyarderlerin varlıklarının dondurulması ve ülke ile iş yapmalarının engellenmesi bulunuyor.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 6

İSPANYA KIYILARINDAKİ BİR YATA EL KOYDU

Diğer taraftan, ABD ve  Avrupa Birliği (AB) ülkelkeri de dahil olmak üzere birçok ülke Rus oligarklara karşı benzer yaptırımlar açıkladı. İspanyol yetkililer, Rusya’da  devlete ait savunma şirketi Rostec'in CEO'su ve Putin'in yakın bir müttefiki olan Rus oligark Sergei Chemezov ile bağlantılı olan 153 milyon dolarlık bir süperyata el koyduklarını duyurdu.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 7

Öte yandan, MarineTraffic'in web sitesinde Eclipse veya Solaris için herhangi bir varış limanı listelenmedi, bu nedenle Abramovich'in süper yatlarının nereye demirleyeceği belli değil. SuperYacht Fan'a göre 600 milyon dolar değerindeki Solaris, geçen hafta yola çıkana kadar 2021'in sonlarından bu yana onarım için bir İspanyol tersanesinde demirliydi.

Rus oligark Abramovich’in mallarını kaçırma telaşı: Toplam 1,3 milyar dolar değerindeki iki süper yatı birbirine yaklaşıyor - 8

Reuters ajansı önceki gün Abramovich'in İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki bir VIP salonunda görüldüğünü bildirdi. Aynı gün uçuş takip verileri kendisine ait  özel bir jetin İsrail'den İstanbul'a uçtuğunu gösterdi. Reuters'in bildirdiğine göre, Abramovich'in uçakta olup olmadığı belli değildi.

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