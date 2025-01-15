Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum
Kiev'den yapılan açıklamaya göre Rus hava kuvvetleri bir gecede 43 seyir füzesi ve 74 insansız hava aracı ile Ukrayna'nın kritik altyapısını vurdu. Moskova, "Enerji tesislerine yüksek hassasiyetli saldırılar düzenledik" açıklamasını yaptı. Ukraynalılar, saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de sığınaklara akın etti.
Kiev'in yaptığı açıklamaya göre Rusya, Ukrayna enerji sektörüne çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla yeni bir saldırı düzenledi.
Yaylım ateşi, Kiev'in cephe hattından yüzlerce kilometre uzaklıktaki Rus ordusuna ait fabrikalara ve enerji merkezlerine savaşın en büyük hava saldırısını gerçekleştirdiğini açıklamasından sadece bir gün sonra geldi.
Saldırılar nedeniyle Ukraynalı siviller şehirdeki sığınaklara koştu.