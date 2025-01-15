Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum

43 SEYİR FÜZESİ VE 74 İHA FIRLATILDI

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın bir gecede 43 seyir ve balistik füze ile 74 insansız hava aracı kullandığını ve bunların ağırlıklı olarak Batı Ukrayna'daki tesisleri hedef aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bir başka büyük Rus saldırısı. Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi hala aynı: enerji sektörümüz” diye yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise kuvvetlerinin Ukrayna askeri-sanayi kompleksini destekleyen enerji tesislerine “yüksek hassasiyetli” saldırılar düzenlediğini doğruladı.

Ayrıca belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Ancak Ukrayna hava kuvvetleri 30 füzenin yanı sıra 47 insansız hava aracının da düşürüldüğünü açıklarken Zelensky yetkililerin, enerji sisteminin çalışmasını sürdürebildiğini söyledi.