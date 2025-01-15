Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum

Kiev'den yapılan açıklamaya göre Rus hava kuvvetleri bir gecede 43 seyir füzesi ve 74 insansız hava aracı ile Ukrayna'nın kritik altyapısını vurdu. Moskova, "Enerji tesislerine yüksek hassasiyetli saldırılar düzenledik" açıklamasını yaptı. Ukraynalılar, saldırılar nedeniyle başkent Kiev'de sığınaklara akın etti.

Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum - 1

Kiev'in yaptığı açıklamaya göre Rusya, Ukrayna enerji sektörüne çok sayıda füze ve insansız hava aracıyla yeni bir saldırı düzenledi.

Yaylım ateşi, Kiev'in cephe hattından yüzlerce kilometre uzaklıktaki Rus ordusuna ait fabrikalara ve enerji merkezlerine savaşın en büyük hava saldırısını gerçekleştirdiğini açıklamasından sadece bir gün sonra geldi.

Saldırılar nedeniyle Ukraynalı siviller şehirdeki sığınaklara koştu.

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Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum - 2

43 SEYİR FÜZESİ VE 74 İHA FIRLATILDI

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın bir gecede 43 seyir ve balistik füze ile 74 insansız hava aracı kullandığını ve bunların ağırlıklı olarak Batı Ukrayna'daki tesisleri hedef aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bir başka büyük Rus saldırısı. Kışın ortasındayız ve Rusların hedefi hala aynı: enerji sektörümüz” diye yazdı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise  kuvvetlerinin Ukrayna askeri-sanayi kompleksini destekleyen enerji tesislerine “yüksek hassasiyetli” saldırılar düzenlediğini doğruladı.

Ayrıca belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Ancak Ukrayna hava kuvvetleri 30 füzenin yanı sıra 47 insansız hava aracının da düşürüldüğünü açıklarken Zelensky yetkililerin, enerji sisteminin çalışmasını sürdürebildiğini söyledi.

Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum - 3

POLONYA SAVAŞ UÇAKLARINI HAVALANDIRDI

Müttefiklerini Ukrayna'ya vaat edilen hava savunma sistemlerini tedarik etmeye çağıran Zelenski'nin yorumları, Varşova'da Zelenski ve Polonya Başbakanı Donald Tusk arasında yapılacak toplantı öncesinde geldi.

AFP'ye konuşan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, liderlerin Donald Trump'ın ABD başkanlığı dönemine ilişkin beklentileri ve savunma konularını ele alacaklarını söyledi.

Polonya, hava sahasını güvence altına almak için savaş uçaklarını havalandırdı ve Operasyonel Komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada üç saatlik görev süresince hava sahasının ihlal edilmediğini duyurdu.

Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum - 4

KRİTİK TESİSLER HEDEF ALINDI

Polonya yakınlarındaki Ukrayna'nın batısındaki yetkililer, önemli altyapı tesislerinin hedef alındığını ya da vurulduğunu söyledi.

Ukrayna'nın batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesinin valisi Svitlana Onyshchuk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada saldırıda kritik altyapı tesislerinin hedef alındığını yazdı.

Onyshchuk, hava savunma sistemlerinin gelen roket mermilerini etkisiz hale getirdiğini, herhangi bir can kaybı olmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

Ancak AB ve NATO üyesi ile sınırı olan batıdaki Lviv bölgesindeki yetkililer, ayrıntı vermeden Drogobych ve Stryi bölgelerinde iki kritik altyapı tesisinin vurulduğunu açıkladı.

Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum - 5

"HALK ELEKTRİKSİZ KALDI"

Bu arada Ukrayna'nın güneydeki Herson kentinin belediye başkanı, gece boyunca süren yaylım ateşi nedeniyle “Halkımızın bir kısmı elektriksiz kaldı” dedi ancak elektriksiz kalanların sayısını belirtmedi. 

Ukraynalı yetkililer daha önce tüm ülke için hava saldırısı alarmı vererek yaklaşan füzelere karşı uyarıda bulunmuştu.

Rus ordusu Kiev'in enerji tesislerini yaylım ateşine tuttu, Ukraynalılar sığınaklara koştu: Savaşta son durum - 6
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