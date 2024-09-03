Rus ordusu Zaporijya ve Dnipro'yu vurdu: İki sivil hayatını kaybetti

Rus ordusu, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir otele füze saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Ivan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Zaporijya'ya saldırısı sonucu 8 yaşında bir erkek çocuğu ve 38 yaşında bir kadın öldürüldü. 12 yaşında bir kız çocuğu ve 43 yaşında bir erkek yaralandı" ifadelerini kullandı.

Fedorov, Rus güçlerinin son bir günde, Zaporijya'nın 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.