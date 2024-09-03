Rus ordusu Zaporijya ve Dnipro'yu vurdu: İki sivil hayatını kaybetti

Cephe hattında çatışmalar şiddetlenirken Rusya, bir kez daha Zaporijya ve Dnipro'yu hedef aldı. Gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında Zaporijya'da bir çocuk ve bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi, Rus güçlerinin son bir günde, 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Rus ordusu Zaporijya ve Dnipro'yu vurdu: İki sivil hayatını kaybetti - 1

Rus ordusu, Ukrayna'nın Zaporijya kentinde bir otele füze saldırısı düzenledi. Saldırıda biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Ivan Fedorov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın, Zaporijya'ya saldırısı sonucu 8 yaşında bir erkek çocuğu ve 38 yaşında bir kadın öldürüldü. 12 yaşında bir kız çocuğu ve 43 yaşında bir erkek yaralandı" ifadelerini kullandı.

Fedorov, Rus güçlerinin son bir günde, Zaporijya'nın 11 yerleşim yerine toplam 313 kez hava ve topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi.

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Rus ordusu Zaporijya ve Dnipro'yu vurdu: İki sivil hayatını kaybetti - 2

DNİPRO DA HEDEF ALINDI

Öte yandan Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lisak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, gece saatlerinde Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Lisak, saldırı sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiğini, altı kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Rus ordusu Zaporijya ve Dnipro'yu vurdu: İki sivil hayatını kaybetti - 3

27 İHA İMHA EDİLDİ

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine "Şahed" tipi 35 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği, bunlardan 27'sinin hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın ayrıca Ukrayna'ya "İskender-M" tipi üç füze, "KN-23" balistik füzesi ve bir "X-59" güdümlü füze fırlattığı bilgisi de paylaşıldı.

Rus ordusu Zaporijya ve Dnipro'yu vurdu: İki sivil hayatını kaybetti - 4

DEMİRYOLLARI VURULDU

Ukrayna Devlet Demiryolları da Rus saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, gece düzenlenen Rus saldırılarında kuzeydoğudaki Sumi ve merkezdeki Dnipro bölgelerindeki demiryolları altyapısının hedef alındığı duyuruldu.

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