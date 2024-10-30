Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ?

WASHINGTON'DA ELE ALINACAK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un basın sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder, “görece az sayıda” Kuzeyli askerin, şu anda Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini püskürtmek için mücadele ettiği Kursk bölgesinde olduğunu söyledi.

Ryder dün gazetecilere verdiği demeçte, birkaç bin askerin daha o yöne doğru ilerlediğini kaydetti.

“Şu an itibariyle Rusların ve Kuzey Korelilerin bu güçleri tam olarak nasıl kullanacakları henüz belli değil” diyerek, konuşlandırmanın Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Koreli mevkidaşları tarafından bu hafta Washington'da yapılacak toplantıda ele alınmasını beklediğini sözlerine ekledi.