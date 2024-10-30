Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ?
Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere cephe hattına konuşlandırılan Kuzey Kore askerleri, Güney Kore ve ABD'nin yakın takibinde. Takviye edilen asker sayısının 11 bin olduğu tahmin edilirken bunlardan 3 binin Kursk bölgesinde olduğu bildiriliyor. Güneyli yetkililer, Kuzey birliklerini izlemek üzere Ukrayna'ya bir ekip göndermeyi amaçlıyor. 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almayan Kuzey Kore birliklerinin savaşın seyrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. (Haber: Derya Doğan)
Güney Kore ve müttefikleri, en az 11 bin Kuzeyli askerin, Rusya'ya konuşlandırıldığını tahmin ediyor.
Bu askerlerin 3 binden fazlasının Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hattına yaklaştırıldığı bildiriliyor.
Ukrayna birlikleri 6 Ağustos'ta Kursk'a sızmış, burada önemli ilerlemeler kaydetmişti. Rus ordusunun Kursk'ta çok sayıda asker kaybettiği belirtiliyor.
Bir başkanlık yetkilisi, bıugün yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin, Kuzey birliklerinin Rusya tarafından konuşlandırılmasını izlemek ve analiz etmek üzere Ukrayna'ya bir ekip göndermeyi amaçladığını duyurdu.