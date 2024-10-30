Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ?

Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere cephe hattına konuşlandırılan Kuzey Kore askerleri, Güney Kore ve ABD'nin yakın takibinde. Takviye edilen asker sayısının 11 bin olduğu tahmin edilirken bunlardan 3 binin Kursk bölgesinde olduğu bildiriliyor. Güneyli yetkililer, Kuzey birliklerini izlemek üzere Ukrayna'ya bir ekip göndermeyi amaçlıyor. 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almayan Kuzey Kore birliklerinin savaşın seyrini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. (Haber: Derya Doğan)

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 1

Güney Kore ve müttefikleri, en az 11 bin Kuzeyli askerin, Rusya'ya konuşlandırıldığını tahmin ediyor.

Bu askerlerin 3 binden fazlasının Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hattına yaklaştırıldığı bildiriliyor.

Ukrayna birlikleri 6 Ağustos'ta Kursk'a sızmış, burada önemli ilerlemeler kaydetmişti. Rus ordusunun Kursk'ta çok sayıda asker kaybettiği belirtiliyor.

Bir başkanlık yetkilisi, bıugün yaptığı açıklamada, Güney Kore’nin, Kuzey birliklerinin Rusya tarafından konuşlandırılmasını izlemek ve analiz etmek üzere Ukrayna'ya bir ekip göndermeyi amaçladığını duyurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 2

ABD VE GÜNEY'DEN ORTAK ATIŞ TATBİKATI

Diğer yandan ABD ve Güney Güney Kore ordusu havacılık birimleri, Kore yarımadasındaki gerilim ortamında, “güçlü bir savunma duruşu sürdürme kararlılıklarını göstermek” amacıyla bugün ortak bir canlı atış tatbikatı düzenledi.

ABD’li Yarbay Silva Brian, “Bugünkü tatbikatın amacı sadece ABD havacılığının değil aynı zamanda Kore Cumhuriyeti havacılığının da savaşa hazırlığını ve nasıl birlikte çalışabileceğimizi test etmektir” dedi.

Seul ve Washington'un, Kuzey Kore'nin Ukrayna'da konuşlandırılmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğini açıklamasının ardından gelen bu gelişme, aralarındaki çatışmada önemli bir tırmanma anlamına gelebilir.

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 3

"DRONE SAVAŞINA HAZIR DEĞİL"

Pyongyang yönetimi 25 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya destek için birliklerini gönderme yönündeki herhangi bir adımın uluslararasI hukuka uygun olacağını söyledi.

Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre ise Kuzey Kore birlikleri Ukrayna-Rusya savaşında drone savaşına hazır değil.

Ajans buna ek olarak Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze fırlatması için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi ve ve kasım ayına işaret etti.

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 4

KANADA'DAN AÇIKLAMA

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ofisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna'daki çatışmalarda konuşlandırılmasının, Rusya'nın yürüttüğü savaşı tırmandıracağını söyledi.

Yoon'un ofisinden yapılan açıklamaya göre Trudeau, savaşın Avrupa ve Asya-Pasifik güvenlik ortamı üzerinde daha büyük bir etki bırakacağını ifade etti.

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 5

WASHINGTON'DA ELE ALINACAK

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un basın sekreteri Tümgeneral Patrick Ryder, “görece az sayıda” Kuzeyli askerin, şu anda Rusya'nın Ukrayna'nın işgalini püskürtmek için mücadele ettiği Kursk bölgesinde olduğunu söyledi.

Ryder dün gazetecilere verdiği demeçte, birkaç bin askerin daha o yöne doğru ilerlediğini kaydetti.

“Şu an itibariyle Rusların ve Kuzey Korelilerin bu güçleri tam olarak nasıl kullanacakları henüz belli değil” diyerek, konuşlandırmanın Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Güney Koreli mevkidaşları tarafından bu hafta Washington'da yapılacak toplantıda ele alınmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 6

CASUSLUK AJANSI DAHİL OLABİLİR

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Dışişleri Bakanı Choe Son Hui başkanlığındaki bir heyetin pazartesi günü Rusya'ya hareket ettiğini açıkladı, ancak ziyaretin amacını belirtmedi.

Toplantıya katılan milletvekillerinden Lee Seong-kweun'a göre, Güney Kore parlamentosunda kapalı kapılar ardında oturum yapıldı.

Lee, Güney casusluk ajansı Choe'nin Rusya'ya ek asker gönderilmesi ve karşılığında Kuzeyin ne alacağının müzakere edilmesi konusunda üst düzey görüşmelere dahil olabileceğini söyledi.

Rus ordusuna Kuzey Kore takviyesi: Güney Kore-Amerika ittifakı nasıl önlem alacak ? - 7

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri hiçbir savaşta yer almadı.

Savaş alanına çıkmadan önce bile bir dil engeli, alışılmadık arazi ve kendilerinden çok farklı olabilecek ordu gelenekleriyle mücadele etmek zorunda kalacakları belirtiliyor.

Ancak bu hafta yapılan açıklamalarda birliklerin Rusça eğitimi aldığı kaydedildi.

Kuzeyli askerlerin Ukrayna birlikleri karşısında nasıl bir mücadele vereceği tartışma konusu.

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