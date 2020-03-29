Rus ordusundan 'corona virüsü' tatbikatları

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ülkenin her bölgesindeki askeri noktalarda gerçekleştirdiği tatbikatlarda virüse karşı kışlalarda bulunan askerlerin testleri, kışlaların ve askeri araçların dezenfekte edilmesi işlemlerine başlandı.

PORTATİF HASTANELER KURULUYOR Ordunun bulunduğu bölge şehirlerinde ilaçlama çalışmaları ve virüse karşı ordu tarafından portatif hastanelerin acilen kurulması ve enfeksiyona karşı müdahale konularında eğitim ve tatbikatlar gerçekleştirildi.