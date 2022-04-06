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Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği

Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri, Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada acil durum ekiplerinin yoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde çalıştığını ve işgalin başından itibaren toplamda 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Haberler - DHA 06.04.2022 - 12:51

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 1

'da DSNS yetkilileri açıklamada, acil durum ekiplerinin Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişildiğini, sivil halkın zarar görmemesi için ele geçen patlayıcı mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 2

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Yoğun çalışmaların çoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde yapıldığını belirterek binlerce hektarlık alanı taradıklarını ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 3

İşgalin başladığı 24 Şubat’tan itibaren 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiği ve özellikle Çernihiv bölgesinde kırsal alanlarda patlayıcı mühimmatın sıkça bulunduğu belirtildi.

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 4

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Buça’da yapılan açıklamada ekiplerin her gün mühimmat ve mayın temizliği yaptığını ifade ederek ekiplerin sadece bir günde 4 binden fazla patlayıcı mühimmat ele geçirdiğini vurguladı.  

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 5
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 6
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 7
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 8
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 9
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 10
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 11
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 12
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 13
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - 14

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