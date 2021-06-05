Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü

30 Mayıs’ta hastanede hayatını kaybeden Abdullayev, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Dmanisi'de 3 Haziran'da toprağa verildi. Abdullayev’in annesi Samira Abdullayeva bugün oğlunun mezarına çiçek bırakırken gözyaşlarını tutamadı. Abdullayev’in babası Yakup Abdullayev ise, “Burası benim baba yurdum, ben burada doğdum, büyüdüm. Oğlumu getirip burada defnettik. Halihazırda o polis serbest ve ev hapsinde. Talebimiz şu ki kanun neleri öngörüyorsa kanun çerçevesinde işlemler yürütülsün” dedi.