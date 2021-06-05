Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü

Rusya'da bir polis, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 19 yaşındaki Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü. Polis hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ihmal yoluyla ağır yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İHA 05.06.2021 - 16:59

Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 1
Rusya’nın Novosibirsk kentinde 28 Mayıs'ta yaşanan olay büyük tepki çekti. Rusya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre polisler, trafik denetimi sırasında bir aracı durdurmak istedi. Aracın içerisindeki 2 genç, durmayarak uygulamadan kaçarken, polisler ile kovalamaca yaşandı.
Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 2

Bir süre sonra aracı durduran polisler, her ikisi de 19 yaşında olan Azerbaycanlı Vekil Abdullaev ve İlkin İsmailov'u gözaltına almak istedi.

Bu sırada 38 yaşındaki trafik polisi Aleksandr Gusev'in silahının "kazara" ateş alması sonucu Abdullaev’in başından vurulduğu öne sürüldü. Başından vurulan Abdullaev'in hastaneye kaldırıldığı, İsmailov'un ise polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 3

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise polisin Abdullaev'in kafasını polis aracının kaputuna bastırdığı, bu sırada kafasından vurulan Abdullaev'in kanlar içinde kaldığı görüldü.

Olayın ardından Vekil Abdullaev’in tedavi gördüğü hastanede 30 Mayıs’ta hayatını kaybettiği açıklandı.

Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 4

İSMAİLOV TUTUKLANDI, POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis tarafından gözaltına alınan İlkin İsmailov ise sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti polise mukavemet gösterdiği ve hakaret ettiği gerekçesiyle İsmailov’u 4 Ağustos’a kadar tutuklama kararı aldı.
Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 5

BAKANLIK: SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılıp müfettiş görevlendirildiği duyuruldu. Genci vuran polisin silahının "kazara" ateş aldığı ve olayın gençlerin direnmesinden kaynaklandığı savunuldu. Görevlendirilen müfettişler ise genci kafasından vuran polis hakkında "görevi kötüye kullanmak" ve "ihmal yoluyla ağır yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 6

30 Mayıs’ta hastanede hayatını kaybeden Abdullayev, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Dmanisi'de 3 Haziran'da toprağa verildi. Abdullayev’in annesi Samira Abdullayeva bugün oğlunun mezarına çiçek bırakırken gözyaşlarını tutamadı. Abdullayev’in babası Yakup Abdullayev ise, “Burası benim baba yurdum, ben burada doğdum, büyüdüm. Oğlumu getirip burada defnettik. Halihazırda o polis serbest ve ev hapsinde. Talebimiz şu ki kanun neleri öngörüyorsa kanun çerçevesinde işlemler yürütülsün” dedi.

Rus polisi, Azerbaycanlı genci vurarak öldürdü - 7
Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faig Guliyev de Abdullayev ailesini ziyaret ederek 19 yaşındaki gencin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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