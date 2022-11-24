Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü

Rus saldırıları nedeniyle altyapısı zarar gören Ukrayna'da birçok bölge karanlığa teslim oldu.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 1

Rus güçlerinin kritik enerji altyapılarını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın birçok bölgesindeki şehirler ve farklı yeri yerleşim yerleri karanlığa büründü.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 2

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rus kuvvetleri, ülkedeki sivil ve kritik altyapılara yönelik 70 seyir füzesi ve 5 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 3

Saldırılar nedeniyle Ukrayna'nın Kiev, Lviv, Çernihiv, Kirovograd, Odessa, Dnipro, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde elektrik ve su kesintileri meydana geldi.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 4

Rus güçlerin düzenlediği saldırılarda özelikle elektrik altyapıların hedef alınması sonucu Ukrayna'nın diğer şehirleri gibi Dnipro kentinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 5

Nüfusu bir milyondan aşkın olan, Ukrayna'nın en büyük üçüncü kenti Dnipro'da sokaklar, caddeler ve evler karanlığa gömüldü.

Elektriğin beklenmedik anda kesilmesiyle şehrin merkezinde seyir halindeki belediyeye ait tramvay ve troleybüsler yolda kaldı.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 6

Oldukça kalabalık kentin parklarında dolaşan veya evcil hayvanlarını gezdirenler ise karanlık ortamda el fenerlerini kullanıyor.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 7

Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da en sıcak çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesinde meydana gelen elektrik kesintileri dolayısıyla şehirler ve kasabalar karanlığa teslim oldu.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 8

Yoğun çatışmaların yaşandığı Bahmut'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Kramatorsk şehrin sakinleri, elektriğin kesilmesi nedeniyle evlerinden karanlık sokaklara çıkmamayı tercih ediyor.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 9

Savaşın yaralarını taşıyan Kramatorsk şehrin sakinlerinden çocuğunun karanlığa karşı mumları kullandığı görüldü.

Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 10
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 11
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 12
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 13
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 14
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 15
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 16
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 17
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 18
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 19
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 20
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 21
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 22
Rus saldırıları sonrası Ukrayna karanlığa gömüldü - 23

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