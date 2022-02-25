Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, ABD'li bir teknoloji şirketi, Ukrayna'daki fiziksel zararın boyutunu gösteren uydu görüntüleri paylaştı. Uzaydan çekilen fotoğraflar, Ukrayna'nın doğusundaki Chuhuiv kentindeki bir havaalanındaki ağır hasarın yanı sıra, Rusya'nın batısından ülkeye ilerleyen birlikleri de gösterdi.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 25.02.2022 - 15:19 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 15:53

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 1

ABD’li uzay teknoloji şirketi Maxar, ’nın ’ya saldırmasının ardından ülkede meydana gelen hasarı gözler önüne seren uydu görüntüleri paylaştı.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 2

Rusya, bu haftanın başında Ukrayna’da ayrılıkçıların elinde bulunan Luhansk ve Donetsk bölgelerinin bağımsız olarak tanımasının ardından "özel bir askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu. 

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 3

HAVALİMANINA FÜZE ATILDI

Ardından  Ukrayna’nın birçok bölgesinde havadan ve karadan saldırılar düzenlendi. 

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 4

Yeni görüntüler, Ukrayna'nın Harkov kentinin dışında bulunan Chuhuiv Hava Üssü'nden yükselen karanlık bir duman bulutunu gösterdi. Ukraynalı yetkililer, hava üssüne füze isabet ettiğini bildirdi.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 5

Bununla birlikte Maxar, aynı zamanda Chuhuiv Hava Üssü'nün yakıt depolama alanlarına ve diğer havaalanı altyapısına daha fazla zarar veren saldırıları gösteren fotoğrafları da paylaştı.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 6

Diğer taraftan, Belarus’un Brest kenti  yakınlarındaki Brestsky eğitim alanında askeri güçlerin ve 50'den fazla ağır ekipmanın Ukrayna’ya doğru ilerlediği görüldü.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 7

Bunların yanı sıra görüntülerde, Rusya’nın Serigevka kentinden Ukrayna’ya doğru ilerlediği de görüntülerde yer aldı. Sergievka, Ukrayna sınırının yaklaşık 10 km doğusunda bulunuyor.

Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 8
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 9
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 10
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 11
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 12
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 13
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 14
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 15
Rus saldırılarının ardından Ukrayna'da yaşanan yıkım uzaydan görüntülendi - 16

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