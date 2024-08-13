Rus sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor"

Rusya, dün cephenin farklı bölgelerinde ilerleme kaydettiğini duyurdu ancak Ukrayna birliklerinin ilerleyişini durdurmak için yedek askerlerini bölgeye göndermesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise dün gece Ukraynalılara yaptığı açıklamada, operasyonun Kiev'in güvenliği için olduğunu ve Kursk bölgesinin Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı birçok saldırıda kullanıldığını söyledi.