Rus sınır bölgeleri tetikte: "Zelenski çılgınca adımlar atıyor"
Ukrayna birliklerinin Rusya sınırındaki Kursk bölgesindeki ilerleyişine karşı Rus askerleri bölgeye gönderilmeye devam ediyor. Ukraynalı telegram kanalları, Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden AB'ye iletildiği Sudzha kasabasının Ukrayna kontrolüne geçtiğini iddia etti. Öte yandan Rus dış istihbaratı, "Zelenski Ukrayna'nın çok ötesinde gerilimi tırmandırma tehdidi oluşturan çılgınca adımlar atıyor" açıklamasını yaptı.
Ukrayna, savaş başladığından beri Rusya topraklarına yaptığı en büyük saldırıda, savunma hatlarını geçerek daha da fazla toprak ele geçirmeye çalışıyor.
Birlikler bugün, insansız hava araçlarıyla Rusya'nın iki bölgesini bombaladı.