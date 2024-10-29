Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor?

Komşu Gürcistan'da Rus yanlısı iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın parlamento seçimlerini kazanması sonrası ülkede siyasi kriz baş gösterdi. Cumhurbaşkanı Zurabişvili öncülüğündeki Avrupa Birliği destekçisi muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek sokağa çıktı. Partiler meclisi boykot edeceklerini açıklarken seçim komisyonu, sandıkların bazılarında oyların yeniden sayılacağını duyurdu. İşte pazar gününden bu yana Gürcistan'da yaşananlar... (Haber: Derya Doğan)

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 1

Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da pazar yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kazanması, ülkede bir siyasi krizi tetikledi.

Gürcistan Seçim Konseyi, oyların yüzde 54'ünü alan Rus yanlısı Gürcü Rüyası partisinin seçimi kazandığını açıkladı.

Ancak Batı destekçisi ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu savunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili öncülüğündeki muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı.

DÜNYA HABERLERİ

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 2

BAZI SANDIKLARDA YENİDEN SAYILACAK

Dün akşam başkent Tiflis'te toplanan binlerce kişi, "Gürcistan Rusya değildir" yazılı pankart taşıdı, Ukrayna bayrakları da eylemde yer aldı.

Gürcistan'da dördüncü kez iktidara gelen Gürcü Rüyası partisinin seçimlerde usulsüzlük yaptığını iddia eden muhalefet, Batılı güçleri soruşturma başlatmaya çağırdı.

Gürcistan'ın merkezi seçim komisyonu, sandıkların yaklaşık yüzde 14'ünde oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

Parlamento seçimleri, ülkenin geleceği için kritik bir eşik olarak görülüyordu.

Moskova, seçimlere müdahale ettiği iddiasını reddetti.

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 3

YABANCI AJAN YASASININ ETKİSİ

Bir tarafta Gürcü Rüyası partisi Rusya ile bağlarını derinleştirirken, diğer tarafta muhalefet, Avrupa ile hızlı entegrasyon istiyordu.

Gürcistan, Avrupa Birliği üyeliği için başvuruda bulundu ancak yabancı ajanlarla ilgili mevzuat nedeniyle adaylık statüsü donduruldu.

Gürcistan Parlamentosu, mayıs ayında "yabancı ajan yasasını" kabul etmişti. Yeni yasa, medya kuruluşları ve STK'ların fonlarının en az yüzde 20'sini yurtdışından almaları halinde yabancı ajan olarak kayıt yaptırmalarını gerektiriyor ve buna uymayanlara ağır para cezaları getiriyor.

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 4

MECLİSİ BOYKOT EDECEKLER

Parlamentoda sandalye kazanan dört ana muhalefet partisi sonuçları tanımadıklarını ve meclisi boykot edeceklerini açıkladı. 

Yeni “gayrimeşru” parlamentoya girmeyeceklerini belirten partiler, “uluslararası bir seçim idaresi” tarafından yürütülecek yeni seçimler talep etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Tiflis'teki eylemde, Gürcistan ve Avrupa Birliği bayraklarıyla donatılmış kalabalığa seslendi. “Seçimleri siz kaybetmediniz. Oylarınız çalındı ve geleceğinizi de çalmaya çalıştılar” dedi.

Zurabişvili, şunları söyledi: “Birlikte, barışçıl bir şekilde, bugün olduğu gibi, bizim olanı savunacağız: anayasal hakkınız olan oylarınıza saygı gösterilmesini.”

Muhalif Cumhurbaşkanı seçim sonrası yaptığı açıklamada, sonuçları "Rus özel operasyonu" olarak tanımlamış,  "Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı" demişti.

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 5

ORBAN, GÜRCİSTAN'DA

Rusya'nın sıkı müttefiki Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, bugün Tiflis'i ziyaret ederek mevkidaşı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Gürcistan başbakanını seçim zaferinden dolayı kutalayan Orban, iktidar partisinin kazandığı seçimlerin özgür ve demokratik olduğunu söyledi.

Kobakhidze, seçim sonrası açıklamasında, iktidar partisi olarak etkileyici bir zafer elde ettiklerini söylemişti.

Başbakan, Gürcü Rüyası partisinin Tiflis merkez ofisinde yaptığı açıklamada, "Ülkemizde barışı korumanın kaderinin belirlendiği, ülkemiz açısından çok önemli bir seçimdi. Sonuçta Gürcü halkı tek alternatifi tercih etti, barışı ve ülkenin kalkınmasını, ülke için parlak bir geleceği seçti. ifadelerini kullanmıştı.

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 6

AB VE AMERİKA'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gürcistan'daki seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Amerika'nın gözlemcilerin kapsamlı bir soruşturma yapılması yönündeki çağrılarına katıldığını söyledi.

Avrupa Birliği de seçimde yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin hızlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması konusunda Gürcistan'a çağrıda bulundu.

Avrupa Komisyonu, AB'nin dış politikadan sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell ile yaptığı ortak açıklamada, "AB, Gürcistan vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar veren ve AB'nin kuruluş değer ve ilkelerine ters düşen her türlü mevzuatın yürürlükten kaldırılması gerektiğini hatırlatıyor" açıklamasını yaptı.

Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor? - 7
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