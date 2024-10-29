Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor?
Komşu Gürcistan'da Rus yanlısı iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın parlamento seçimlerini kazanması sonrası ülkede siyasi kriz baş gösterdi. Cumhurbaşkanı Zurabişvili öncülüğündeki Avrupa Birliği destekçisi muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek sokağa çıktı. Partiler meclisi boykot edeceklerini açıklarken seçim komisyonu, sandıkların bazılarında oyların yeniden sayılacağını duyurdu. İşte pazar gününden bu yana Gürcistan'da yaşananlar... (Haber: Derya Doğan)
Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan'da pazar yapılan parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin kazanması, ülkede bir siyasi krizi tetikledi.
Gürcistan Seçim Konseyi, oyların yüzde 54'ünü alan Rus yanlısı Gürcü Rüyası partisinin seçimi kazandığını açıkladı.
Ancak Batı destekçisi ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu savunan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili öncülüğündeki muhalefet, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı.