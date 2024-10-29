Rus yanlıları ile AB destekçileri karşı karşıya: Gürcistan'da neler oluyor?

MECLİSİ BOYKOT EDECEKLER

Parlamentoda sandalye kazanan dört ana muhalefet partisi sonuçları tanımadıklarını ve meclisi boykot edeceklerini açıkladı.

Yeni “gayrimeşru” parlamentoya girmeyeceklerini belirten partiler, “uluslararası bir seçim idaresi” tarafından yürütülecek yeni seçimler talep etti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Tiflis'teki eylemde, Gürcistan ve Avrupa Birliği bayraklarıyla donatılmış kalabalığa seslendi. “Seçimleri siz kaybetmediniz. Oylarınız çalındı ve geleceğinizi de çalmaya çalıştılar” dedi.

Zurabişvili, şunları söyledi: “Birlikte, barışçıl bir şekilde, bugün olduğu gibi, bizim olanı savunacağız: anayasal hakkınız olan oylarınıza saygı gösterilmesini.”

Muhalif Cumhurbaşkanı seçim sonrası yaptığı açıklamada, sonuçları "Rus özel operasyonu" olarak tanımlamış, "Halkımıza, ülkemize hibrit savaşın yeni türünden biri uygulandı" demişti.