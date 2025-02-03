Rus yanlısı paramiliter lidere Moskova'da suikast! Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir binada meydana gelen patlamada Donetsk bölgesinden Rusya yanlısı üst düzey bir paramiliter olan Armen Sarkisyan'ın öldüğü bildirdi. Rus medyasına göre bomba, Kremlin'den sadece 12 kilometre uzaklıkta Moskova Nehri kıyısındaki “Scarlet Sails” kompleksinin lobisine korumalarıyla birlikte giren bir adam tarafından patlatıldı.
Rus devlet haber ajansı TASS'ın acil servislere dayandırdığı haberine göre, Moskova'nın kuzeybatısında bir konutta patlama meydana geldi.
Rus Kommersant gazetesinin haberine göre, Ukrayna'nın doğusundan üst düzey bir Rus yanlısı paramiliter lider olan Armen Sarkisyan, patlamada ağır yaralanmasının ardından hastanede hayatını kaybetti.