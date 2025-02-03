Rus yanlısı paramiliter lidere Moskova'da suikast! Korumalarıyla girdiği binayı havaya uçurdu

RUS SAVAŞÇI ÖLDÜ

Devlet haber ajansı TASS, emniyet güçlerinin patlamayı bir “suikast” olarak nitelendirdiğini aktardı. Hedefin kim olduğu hemen belli değildi, ancak ajans yaralılar arasında ölen adamın korumalarının da bulunduğunu söyledi.