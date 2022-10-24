Ruslara esir düşen Ukraynalı kadın asker: Elektrik şoku ve çekiçle işkence yapıldı

"BİZE HAYVAN GİBİ DAVRANDILAR"

Kendisini yalnızca Rusya'nın ilhak ettiği topraklarda bulunan ailesini korumak için Hanna O. olarak tanımlayan kadın, Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform'a yaşadıklarını anlattı. Hanna O. "Bize hayvan gibi davrandılar. Size daha fazlasını anlatacağım. Hayvanlar bile böyle bir davranışı hak etmez” dedi.