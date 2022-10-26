Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinden geri alınarak yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen yerleşim yerleri, savaşın ağır izlerini taşıyor. Visokopillya kasabasında Rus saldırıları sonucunda oluşan ağır hasar fotoğraflarla ortaya konuldu. Bölgeye geri dönen siviller ise Rus saldırıları sırasında yaşadıkları anlattı.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 1

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinden geri alınarak yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen yerleşim yerleri, savaşın ağır izlerini taşırken siviller, evlerine dönebilmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 2

Herson bölgesine bağlı Visokopillya kasabasında Rus saldırıları sonucunda oluşan hasar görüntülendi.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 3

"KİLERE SAKLANDIK"

Kasaba sakinlerinden 73 yaşındaki Nina Ivanovna yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, bombardıman başladıktan sonra kilere saklandıklarını söyledi.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 4

"Her yer duman içinde kaldı, evin tamamen yıkıldığını sanıp çığlık atıyordum. Ortalık sakinleşince kilerden çıktık ve sadece bir duvarın yıkıldığını gördük. Evdeki her şey kırılıp dökülmüştü" dedi.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 5

PUTİN İLHAK EDİLEN 4 BÖLGEDE SIKIYÖNETİM İLAN ETTİ

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 6

Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 7

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 8

Kerç (Kırım) Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiğine dikkati çeken Putin, bunun Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın diğer bölgelerinde terör eylemlerinin engellendiğini söyledi.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 9

Putin, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya katılmadan önce sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 10

Bunu, Rus mevzuatı çerçevesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'nın bu 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladım" dedi.

Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 11
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 12
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 13
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 14
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 15
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 16
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 17
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 18
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 19
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 20
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 21
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 22
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 23
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 24
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 25
Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık - 26

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