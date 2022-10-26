Ruslarda geri alınan Vysokopillya kasabasında savaşın izleri: Kilere saklandık

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus güçlerinden geri alınarak yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen yerleşim yerleri, savaşın ağır izlerini taşırken siviller, evlerine dönebilmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.
Herson bölgesine bağlı Visokopillya kasabasında Rus saldırıları sonucunda oluşan hasar görüntülendi.
Kasaba sakinlerinden 73 yaşındaki Nina Ivanovna yaşadıkları korku dolu anları anlatırken, bombardıman başladıktan sonra kilere saklandıklarını söyledi.
"Her yer duman içinde kaldı, evin tamamen yıkıldığını sanıp çığlık atıyordum. Ortalık sakinleşince kilerden çıktık ve sadece bir duvarın yıkıldığını gördük. Evdeki her şey kırılıp dökülmüştü" dedi.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta ilhak edilen Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladı.
Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için geçen ay referandumların düzenlendiğini anımsatan Putin, Ukrayna yönetiminin referandumların sonuçlarını kabul etmek istemediğini belirtti.
Kerç (Kırım) Köprüsü'nde patlamanın meydana geldiğine dikkati çeken Putin, bunun Ukrayna istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın diğer bölgelerinde terör eylemlerinin engellendiğini söyledi.
Putin, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde, Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Rusya'ya katılmadan önce sıkıyönetimin yürürlükte olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Bunu, Rus mevzuatı çerçevesinde uyarlamamız gerekiyor. Bu nedenle Rusya'nın bu 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan edilmesine yönelik kararname imzaladım" dedi.