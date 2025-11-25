Rusya aero-balistik füzelerle Ukrayna'nın başkentini vurdu

Rusya’nın gece boyunca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) balistik, seyir ve aero-balistik füze (uçaktan fırlatılan balistik füze) saldırıları sonucu Kiev’de en az altı sivil öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Odesa’nın yanı sıra Harkov, Çernihiv ve Rostov da saldırı altındaydı.

Saldırılarda konutlar ile kritik sivil enerji altyapısı hasar gördü; bu durum soğuk havalarda insanların elektrik, su ve ısınma hizmetlerinde daha fazla kesinti yaşamasına neden oldu.