Rusya aero-balistik füzelerle Ukrayna'nın başkentini vurdu
25.11.2025 11:40
Reuters, AFP, AP
Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e İHA ve aero-balistik füzelerle saldırı düzenledi. Kentte büyük hasar oluşurken en az 6 kişi hayatını kaybetti.
EN AZ ALTI KİŞİ ÖLDÜ
Rusya’nın gece boyunca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) balistik, seyir ve aero-balistik füze (uçaktan fırlatılan balistik füze) saldırıları sonucu Kiev’de en az altı sivil öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.
Odesa’nın yanı sıra Harkov, Çernihiv ve Rostov da saldırı altındaydı.
Saldırılarda konutlar ile kritik sivil enerji altyapısı hasar gördü; bu durum soğuk havalarda insanların elektrik, su ve ısınma hizmetlerinde daha fazla kesinti yaşamasına neden oldu.
ZELENSKİ: 22 FÜZE, 460 İHA FIRLATILDI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna’ya 22 füze ve 460 İHA fırlattığını açıkladı.
Zelenski, sosyal medya açıklamasında, “Gece boyunca yapılan ana Rus saldırısı başkenti ve bölgeyi hedef aldı; şehir genelinde konut binalarında ve sivil altyapıda büyük hasara yol açt,” diye yazdı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sibiha, saldırıları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'ye ve Başkan Donald Trump'ın barış planına verdiği "terörist yanıt" olarak nitelendirdi.
ENERJİ ALTYAPISI DA VURULDU
Kiev Belediye Başkanı Vitalii Kliçko, merkezdeki Peçersk bölgesinde bir konut binasının ve kentin doğusundaki Dniprovskiy bölgesinde bir diğerinin ağır hasar gördüğünü söyledi.
Telegram’da paylaşılan görüntüler, Dniprovski’de dokuz katlı bir binanın birçok katına yayılan büyük bir yangını gösterdi. Kiev Şehir İdaresi Başkanı Tymor Tkaçenko, en az dört kişinin yaralandığını söyledi.
Ukrayna Enerji Bakanlığı, enerji altyapısının vurulduğunu ancak türünü veya hasarın boyutunu belirtmediğini açıkladı.
RUSYA, KARADENİZ ÜZERİNDE 116 İHA DÜŞÜRDÜ
Rus Savunma Bakanlığı’na göre ise Rus hava savunması, Rus bölgeleri ile işgal altındaki Kırım üzerinde gece boyunca 249 Ukrayna İHA’sını imha etti.
Bakanlık, İHA’ların 116’sının Karadeniz üzerinde düşürüldüğünü belirtti.
Saldırılar, pazar günü Cenevre’de ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında ABD-Rusya aracılı barış planı üzerine yapılan görüşmelerin ardından geldi.