Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi

Uluslarararası basına yansıyan haberlere göre Rusya, Ukrayna'daki ordusunu büyütmek için uygun olmayan adaylar seçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı kapsamında, daha önce askerlik tecrübesi olan adayların savaşa gönderileceği açıklanmıştı. Ancak, aralarında beyin hastası 63 yaşındaki bir adam ve 17 yaşındaki gençlerin de yer aldığı çok sayıda askerliğe elverişsiz Rus'un Ukrayna'ya gönderildiği ortaya çıktı. Kremlin yapılan hatayı kabul ederken, ülkedeki protestolar ve kaçış sürüyor.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta kısmi bir askeri seferberlik ilan ederek 300 bin kişiyi, yalnızca Rusya'nın mevcut yedek asker havuzundan seçerek, Ukrayna’daki savaşa göndereceğini açıkladı. 

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 2

Rus yetkililer, öğrencilerin askere alınmayacağını ve yeni kararnamenin yalnızca daha önce savaş tecrübesi olanları etkileyeceğini bildird. Ancak, uluslararası basın uygulamada bu standartların gözardı edildiğini öne sürdü. 

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 3

DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN KAPISINA GELDİLER

26 yaşında bir doktora öğrencisi ve önde gelen bir Rus üniversitesinde öğretim görevlisi olan Sergei, BBC'ye, öğrenci statüsüne rağmen iki adamın kendisini askere götümek için evine geldiğini söyledi.

Soyadı açıklanmayan öğrenci, askeri deneyimi olmadığı için çağrının ardından şaşkına döndüğünü bildirdi.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 4

63 YAŞINDAKİ BEYİN RAHATSIZLIĞI ADAMA ASKERLİK ÇAĞRISI

Bağımsız Rus haber sitesi The Insider ise Volgograd bölgesinden 63 yaşındaki bir adamın da seferberliğin bir parçası olarak askere alındığını açıkladı. Kimliği yalnızca Yermolaev olarak açıklanan adamın aynı zamanda  şeker hastalığı ve serebral iskemi olarak bilinen bir beyin rahatsızlığından muzdarip olduğu belirtildi. Daha önce ordudan emekli olan adam, doktorlar tarafından kendisine "cepheye gitmeye uygun" olduğu söylendi.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 5

Diğer taraftan uzmanlar, Rus yetkililerin yalnızca askeri deneyime sahip olanların çağrılacağını açıklamasına rağmen Putin'in seferberlik kararnamesindeki bir maddenin, bu kararı her zaman görmezden gelmenin mümkün olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 6

Doğu Sibirya'daki dağlık bir bölge olan Buryatia'dan bir adam Business Insider askere alım görevlilerinin köylerde arama yaptığını belirterek, "Kriter ne olursa olsun insanlar çok sayıda erkeğin götürüldüğünü söylüyor. Köyümüzde 400 kişi var ve 20 kişiyi aldılar" dedi.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 7

17 YAŞIINDAKİ GENÇ DE ASKERLİĞE ALINMAK İSTENDİ

Will Vermon adlı BBC muhabiri ise Cuma günü, Moskova'daki savaş karşıtı bir protestoda tutuklandıktan sonra 17 yaşındaki bir çocuğun askere alındığını tweetledi ve bunu kanıtlayan  bir belge paylaştı.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 8

Ancak, Rusya'nın zorunlu askerlik yasası, 18 ila 27 yaş arasındaki erkekleri bir yıl askerlik yapmakla yükümlü kılıyor.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 9

RUSYA HATAYI KABUL ETTİ AMA ÖFKEYİ DURDURMADI

Rusya'nın seferberlik ilanının ardından uygun olmayan kişilerin de askere çağrıldığının ortaya çıkmasının ardından,  Kremlin yapılan hatayı kabul edip düzeltme sözü verdi. Ancak,  ülkede hem kaçış hem seferberlik karşıtı protestolar da devam ediyor.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 10

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, hataları kabul ettiği açıklamada eyalet yöneticilerinin hataları düzelteceğini söyledi.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 11

Seferberlik ilanıyla birçok genç Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya başladı. Geçen hafta Türkiye'ye geliş biletleri 70 bin liraya kadar yükseldi.

Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi - 12

Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan sınırlarında Ruslar araç kuyruğu oluşturmaya devam ediyor.

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