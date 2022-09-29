Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta kısmi bir askeri seferberlik ilan ederek 300 bin kişiyi, yalnızca Rusya'nın mevcut yedek asker havuzundan seçerek, Ukrayna’daki savaşa göndereceğini açıkladı.
Rus yetkililer, öğrencilerin askere alınmayacağını ve yeni kararnamenin yalnızca daha önce savaş tecrübesi olanları etkileyeceğini bildird. Ancak, uluslararası basın uygulamada bu standartların gözardı edildiğini öne sürdü.
26 yaşında bir doktora öğrencisi ve önde gelen bir Rus üniversitesinde öğretim görevlisi olan Sergei, BBC'ye, öğrenci statüsüne rağmen iki adamın kendisini askere götümek için evine geldiğini söyledi.
Soyadı açıklanmayan öğrenci, askeri deneyimi olmadığı için çağrının ardından şaşkına döndüğünü bildirdi.
Bağımsız Rus haber sitesi The Insider ise Volgograd bölgesinden 63 yaşındaki bir adamın da seferberliğin bir parçası olarak askere alındığını açıkladı. Kimliği yalnızca Yermolaev olarak açıklanan adamın aynı zamanda şeker hastalığı ve serebral iskemi olarak bilinen bir beyin rahatsızlığından muzdarip olduğu belirtildi. Daha önce ordudan emekli olan adam, doktorlar tarafından kendisine "cepheye gitmeye uygun" olduğu söylendi.
Diğer taraftan uzmanlar, Rus yetkililerin yalnızca askeri deneyime sahip olanların çağrılacağını açıklamasına rağmen Putin'in seferberlik kararnamesindeki bir maddenin, bu kararı her zaman görmezden gelmenin mümkün olduğu anlamına geldiğini söyledi.
Doğu Sibirya'daki dağlık bir bölge olan Buryatia'dan bir adam Business Insider askere alım görevlilerinin köylerde arama yaptığını belirterek, "Kriter ne olursa olsun insanlar çok sayıda erkeğin götürüldüğünü söylüyor. Köyümüzde 400 kişi var ve 20 kişiyi aldılar" dedi.
Will Vermon adlı BBC muhabiri ise Cuma günü, Moskova'daki savaş karşıtı bir protestoda tutuklandıktan sonra 17 yaşındaki bir çocuğun askere alındığını tweetledi ve bunu kanıtlayan bir belge paylaştı.
Ancak, Rusya'nın zorunlu askerlik yasası, 18 ila 27 yaş arasındaki erkekleri bir yıl askerlik yapmakla yükümlü kılıyor.
Rusya'nın seferberlik ilanının ardından uygun olmayan kişilerin de askere çağrıldığının ortaya çıkmasının ardından, Kremlin yapılan hatayı kabul edip düzeltme sözü verdi. Ancak, ülkede hem kaçış hem seferberlik karşıtı protestolar da devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, hataları kabul ettiği açıklamada eyalet yöneticilerinin hataları düzelteceğini söyledi.
Seferberlik ilanıyla birçok genç Rus vatandaşı ülkeden kaçmaya başladı. Geçen hafta Türkiye'ye geliş biletleri 70 bin liraya kadar yükseldi.
Gürcistan, Finlandiya ve Kazakistan sınırlarında Ruslar araç kuyruğu oluşturmaya devam ediyor.