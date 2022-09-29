Rusya, beyin hastalığı olan yaşlıları, 17 yaşındaki gençleri ve savaşmak için eğitim almamış insanları Ukrayna'ya gönderdi

63 YAŞINDAKİ BEYİN RAHATSIZLIĞI ADAMA ASKERLİK ÇAĞRISI

Bağımsız Rus haber sitesi The Insider ise Volgograd bölgesinden 63 yaşındaki bir adamın da seferberliğin bir parçası olarak askere alındığını açıkladı. Kimliği yalnızca Yermolaev olarak açıklanan adamın aynı zamanda şeker hastalığı ve serebral iskemi olarak bilinen bir beyin rahatsızlığından muzdarip olduğu belirtildi. Daha önce ordudan emekli olan adam, doktorlar tarafından kendisine "cepheye gitmeye uygun" olduğu söylendi.