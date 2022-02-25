Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıkta bulunan Çernobil nükleer santrali Rusların kontrolüne geçti. 1986'da nükleer felaketin yaşanmasına neden olan santraldeki son durum merak ediliyor. Faaliyetteki son reaktör 2000 yılında kapatılmasına rağmen, reaktörün tamamen devre dışı kalması ve oluşan nükleer sızıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. 4. reaktörün akıbeti ise henüz bilinmiyor.

Haberler - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 09:27 | Son Güncelleme : 25.02.2022 - 09:44

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 1

"TÜM AVRUPA İÇİN SAVAŞ İLANI"

Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını akşam saatlerinde duyurmuştu.

Zelenski, Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtmiş ve "Rus işgal güçleri Çernobil santralini ele geçirmeye çalışıyor. Bu tüm Avrupa için bir savaş ilanı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 2

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini dün 21.45'te bildirmişti.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 3

Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini belirten Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtmişti.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 4

Çernobil nükleer santrali dört reaktörden oluşuyor ve bunlardan sonuncusu 15 Aralık 2000'de kapatıldı. Bir reaktörün kapatılmasının ardından tamamen devre dışı kalması, kalıntıların yok edilmesi onlarca yıl sürüyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) paylaştığı bilgilere göre, son reaktördeki çalışma süreci, buradaki yakıt ve atıkların uzaklaştırılması, bertaraf edilmesi ve radyoaktif olabilecek toprak ve su dahil olmak üzere tesis ile çevresindeki alanın tamamen arındırılması işlemlerini içeriyor.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 5

4. REAKTÖRÜN AKIBETİ HALA BELLİ DEĞİL

IAEA'nın internet sitesinde söz konusu durumla ilgili "1986'da trajik kazanın meydana geldiği dördüncü reaktörün akıbeti henüz belli değil" ifadesi yer alıyor.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 6

Dört numaralı reaktör, halihazırda nükleer sızıntı ve radyasyonu önlemek için dev bir metal kubbe içinde tutuluyor. Reaktörün patlamasının uzun vadeli etkisi hala hararetli tartışmaların kaynağı olmayı sürdürüyor.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 7

Kubbe olarak adlandırılan bu sınırlandırılmış bölgenin iskeletinin 1,5 milyar euroya, tüm projenin ise 2,2 milyar euroya mal olduğu biliniyor.

Rusya Çernobil'i ele geçirdi: Nükleer santral nasıl bir tehlike oluşturuyor? - 8

715 MİLYON EUROLUK FON SAĞLANDI

IAEA verilerine göre, söz konusu koruma yapısı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 45 ülke ile Avrupa Birliği'nin katkıları ve bankanın öz kaynaklarından 715 milyon euroluk bir fon sağladı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER