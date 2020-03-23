Rusya corona virüsü nasıl engelliyor? (Vaka sayısı 500'ü bile aşmadı)

Rusya, 146 milyonluk nüfusuna ve Çin ile olan geniş sınır bağlantısına rağmen ülkesinde 500'e bile yaklaşmayan sayıda corona virüs vakası barındırıyor. Rusya'nın bunu nasıl başardığı merak edilen konu olurken gerçek vaka sayılarının da saklandığı yönünde iddialar yer alıyor.

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NTV Haber 23.03.2020 - 17:41

Virüsün ilk görüldüğü Çin ile uzun bir sınırı paylaşan Rusya'da, diğer ülkelere kıyasla, kayıtlara geçen vaka sayısı oldukça az durumda yer alıyor.

Son bilgilere göre 146 milyon kişinin yaşadığı Rusya'da vaka sayısı, 628 bin kişilik nüfusa sahip Lüksemburg'dan daha az olarak virüs tablosuna yansıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, corona virüsün yayılmasını durdurduklarını ve durumu kontrol altına aldıklarını belirtiliyor. Peki Rusya bunu nasıl başarıyor?

Rusya corona virüsün duyulduğu ilk andan itibaren erken önlemler almaya başladı.

Bu kapsamda, Çin ile olan yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik sınırını 30 Ocak'ta kapattı. Kapatma kararının uygulanmasının ardından ise sınırda karantina bölgesi oluşturuldu.

Rusya'da vaka sayısının az olmasındaki ikinci bir faktör ise, ülke test yapılma oranının oldukça fazla olması ve beraberinde vaka takibinin sıkı tutulması, izolasyon yönetiminin iyi yapılması olarak belirtiliyor.

Rusya'da şu ana kadar 156 binden fazla test yapıldığı belirtilirken bu testlere Şubat ayında başlandı. Bu doğrultu da ise ABD testlere Mart ayında başladı.

Ayrıca test kontrol kapsamında Rusya'nın havalimanlarında toplu testler yaptığı ve Çin, Güney Kore ve İran'dan gelenlere de aksatmaksızın test yapıldığı da biliniyor.

Öte yandan, Rusya'nın aldığı önlemlerde açıkların bulunduğu da söyleniyor.

Belirtilenlere göre Rusya'da, İtalya gibi virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden gelenlerin sadece ateşlerine bakıldığı ve 14 gülük karantina süresinin uygulanmadığı söyleniyor.

Bunlara ek olarak ülkede gerçek vakaların açıklanmadığına dair de söylentiler yer alıyor. Bu söylentiler ise, Çernobil Faciası ve 80'lerdeki AİDS salgının üstünün örtbas edildiği hatırlatılıyor.

Ülkede 20 binin üzerinde vaka olduğu iddia edilirken virüsten ölenlerin ölüm nedenlerinin farklı gösterilidiği de belirtiliyor. Ancak DSÖ'de iddiaları destekleyecek bilgiler yer almıyor.