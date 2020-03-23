Rusya corona virüsü nasıl engelliyor? (Vaka sayısı 500'ü bile aşmadı)

NTV Haber 23.03.2020 - 17:41 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 17:46
Bu kapsamda, Çin ile olan yaklaşık 4 bin 200 kilometrelik sınırını 30 Ocak'ta kapattı.
Kapatma kararının uygulanmasının ardından ise sınırda karantina bölgesi oluşturuldu.
Rusya'da vaka sayısının az olmasındaki ikinci bir faktör ise, ülke test yapılma oranının oldukça fazla olması ve beraberinde vaka takibinin sıkı tutulması, izolasyon yönetiminin iyi yapılması olarak belirtiliyor.
Rusya'da şu ana kadar 156 binden fazla test yapıldığı belirtilirken bu testlere Şubat ayında başlandı.
Bu doğrultu da ise ABD testlere Mart ayında başladı.
Öte yandan, Rusya'nın aldığı önlemlerde açıkların bulunduğu da söyleniyor.
Bunlara ek olarak ülkede gerçek vakaların açıklanmadığına dair de söylentiler yer alıyor.
Bu söylentiler ise, Çernobil Faciası ve 80'lerdeki AİDS salgının üstünün örtbas edildiği hatırlatılıyor.
Ülkede 20 binin üzerinde vaka olduğu iddia edilirken virüsten ölenlerin ölüm nedenlerinin farklı gösterilidiği de belirtiliyor.
Ancak DSÖ'de iddiaları destekleyecek bilgiler yer almıyor.