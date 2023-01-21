Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? (Kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti) Zelenski'den manidar sözler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ortodoks geleneksel ayinlerine katılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında söyledikleriyle soru işareti bıraktı. Zelenski'nin açıklamaları ardından birçok kişi "Putin öldü mü?" sorusuna yanıt arıyor. Putin bir süredir kanser ve parkinson hastalığıyla mücadele ettiği haberleriyle gündemdeydi.

Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? (Kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti) Zelenski'den manidar sözler - 1

Dünya, İsveç'in Davos şehrinde gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Putin hakkındaki sözlerini konuşuyor. Açıklamaları imalı bulunan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Putin'in hala hayatta olup olmadığını sorguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? (Kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti) Zelenski'den manidar sözler - 2

"HAYATTA OLDUĞUNU ANLAYAMIYORUM"

Zelenski; "Kiminle ne hakkında konuşacağımı tam olarak bilemiyorum. Bazen yeşil ekran kullanan Rusya Devlet Başkanı'nın aslında doğru kişi olduğundan emin değilim. Hayatta olduğunu, kararları onun verdiğini ya da verdirdiğini tam olarak anlayamıyorum." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? (Kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti) Zelenski'den manidar sözler - 3

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Zelenski'nin ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenski'nin açıklamasına yanıt olarak; "Belli ki Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelenski için büyük sorun oluşturuyor. Ayrıca şu da çok açık ki Zelenski psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? (Kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti) Zelenski'den manidar sözler - 4

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Rusya'da yasaklı olan medya kuruluşu geçtiğimiz aylarda Putin'in ünlü bir kanser doktoru tarafından defalarca ziyaret edildiğine dair belgelere ulaştığını idda etmişti. Putin'in parkinson hastalığı için tedavi gördüğü de ileri sürüldü. Rusya liderinin geyik kanında banyo yaparak alternatif terapiye başvurduğu da gündeme getirilen iddialar arasındaydı.

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