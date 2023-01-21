Rusya Devlet Başkanı Putin öldü mü? (Kanserle mücadele ettiği iddia edilmişti) Zelenski'den manidar sözler

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Zelenski'nin ardından Kremlin'den de bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zelenski'nin açıklamasına yanıt olarak; "Belli ki Rusya ve Putin, Ukrayna ve Zelenski için büyük sorun oluşturuyor. Ayrıca şu da çok açık ki Zelenski psikolojik olarak ne Rusya'nın ne de Putin'in var olmasını isterdi." ifadelerini kullandı.