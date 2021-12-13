Rusya Devlet Başkanı Putin: Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından taksicilik yaptım

"PEK ÇOK İNSAN İÇİN TRAJEDİ OLARAK KALDI"

Bununla birlikte, Sovyetler Birliği'nin KGB güvenlik servislerinin eski bir ajanı olan Putin, daha önce de SSCB'nin düşüşünden yakınmıştı. Ancak, bu sefer otuz yıl önceki parçalanmanın Rusya’daki pek çok insan için bir "trajedi" olarak kaldığını söyledi.