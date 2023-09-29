Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eski komutanı Troşev ile görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı asker grubunun en kıdemli eski komutanlarından Andrey Troşev ile bir araya geldi. Putin ile Troşev'in, gönüllü birliklerin Ukrayna'daki savaşta en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğini hakkında konuştuğu belirtildi. Bununla birlikte söz konusu toplantı, Yevgeny Prigozhin'in Ağustos ayında diğer üst düzey komutanlarla birlikte bir uçak kazasında ölümünün ardından, paralı asker grubu üzerininde artık Putin'in kontrol sahibi olduğunu gösterdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün Putin’in Troşev ile Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesinde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov da hazır bulundu.