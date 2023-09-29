Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner'in eski komutanı Troşev ile görüştü

Putin, Troşev'e yönelik “Son toplantıda, başta özel askeri operasyon bölgesinde olmak üzere çeşitli muharebe görevlerini yerine getirebilecek gönüllü birimlerin oluşumunda yer alacağınızı konuşmuştuk. Siz böyle bir birimde bir yıldan fazla süre savaştınız. Bunun ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Muharebe çalışmalarının en iyi ve başarılı şekilde devam etmesi için çözülmesi gereken konuları önceden biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.