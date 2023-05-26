Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başka bir Rus füze saldırısı, insanlığa karşı başka bir suç. Dnipro kentindeki bir psikoloji kliniği ve bir veteriner kliniği binaları yıkıldı. Şu an itibariyle bir kişi öldü ve 15 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.