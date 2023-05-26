Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı

Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Dnipro kentine Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında bir hastane ağır hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda en az bir kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın doğusundaki Dnipro kentinde bir hastaneye düzenlenen Rus füze saldırısında en az bir kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 2

"CİDDİ BİR SAVAŞ SUÇU"

Zelenskiy saldırıyı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak nitelendirirken, Ukrayna Savunma Bakanlığı da saldırıyı, savaşta asker ve sivillere nasıl davranılması gerektiğini belirleyen Cenevre Sözleşmeleri kapsamında ciddi bir savaş suçu olarak tanımladı.

Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 3

Zelenski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başka bir Rus füze saldırısı, insanlığa karşı başka bir suç. Dnipro kentindeki bir psikoloji kliniği ve bir veteriner kliniği binaları yıkıldı. Şu an itibariyle bir kişi öldü ve 15 kişi yaralandı." ifadelerini kullandı.

Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 4

Diğer taraftan Rusya, askerlerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği yönündeki suçlamaları defalarca reddetti.

Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 5

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın başkent Kiev, Dnipro ve doğu bölgelerine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 10 füze ve 20'den fazla insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 6

Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 15 ay önce başlatan Rusya, bildirilen hava saldırıları hakkında hemen yorum yapmadı ancak Ukrayna'nın Rusya'nın güneyindeki iki bölgeyi bir roket ve bir insansız hava aracıyla vurduğunu doğruladı.

Rusya,Dnipro'da hastane vurdu: 1 ölü, 15 yaralı - 7
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