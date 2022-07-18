Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki bir kasabaya düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 18.07.2022 - 16:27

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 1

Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana ’ya yönelik saldırıları devam ediyor.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 2

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 3

Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 4

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 5

BİR GÜNDE 11 NOKTAYA SALDIRI

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 6
Rusya Donetsk’te kasabayı vurdu: 6 ölü - 7

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