Rusya Donetsk'te pazar yerini vurdu

30.11.2025 03:12

AA

Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir pazar yerini hedef aldı. Saldırıda bir kadın yaralandı.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken, bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor.

Ukrayna'nın, Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 2 petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla yaptığı saldırı sonrası Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentini hedef aldı.

Kentin merkez pazarının vurulduğu hava saldırısının ardından yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Saldırıda bir kadın yaralanırken, pazar yerinde ağır hasar oluştu.