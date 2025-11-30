Rusya Donetsk'te pazar yerini vurdu
30.11.2025 03:12
Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir pazar yerini hedef aldı. Saldırıda bir kadın yaralandı.
Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek üzere diplomatik çabalar devam ederken, bir yandan da karşılıklı saldırılar sürüyor.
Ukrayna'nın, Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait 2 petrol tankerine insansız deniz araçlarıyla yaptığı saldırı sonrası Rus ordusu akşam saatlerinde Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentini hedef aldı.
Kentin merkez pazarının vurulduğu hava saldırısının ardından yangın çıktı.