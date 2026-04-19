Rusya dronları Şotska'yı vurdu
19.04.2026 07:13
AA
Dört yılı geride bırakan Rusya Ukrayna savaşında siviller hedef alınmaya devam ediliyor. Rusya gece yarısı Şostka kentinde bir mahalleye dronlarla saldırı düzenledi.
Rusya Ukrayna Savaşı, Ortodoks Paskalyası için ilan edilen geçici ateşkesin ardından karşılıklı saldırılarla devam ediyor.
Rusya, gece saatlerinde Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Şostka kentine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana geldi.
Sivillerin yaşadığı evler hedef alındı. İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları başlattı.
Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Dört yılı geride bırakan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca insan da yerinden edildi.
Rusya önceki gece de Ukrayna'nın başkenti Kiev ile diğer bazı büyük şehirlere füzeler ve İHA'larla saldırılar düzenlemişti. Ukraynalı yetkililer, ülke genelindeki saldırılarda 1'i çocuk 17 kişinin öldüğünü 90'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurmuştu.