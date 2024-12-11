Rusya, Esad'ı deviren muhaliflerle temasta: Kremlin'den Suriye açıklaması
Moskova, Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasını istediklerini açıkladı. Kremlin Sözcüsü Peskov, “Üslerimizin ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor” dedi. Peskov, İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgedeki eylemlerini eleştirerek, saldırıların Suriye'deki durumun istikrarına katkı sağlamayacağını belirtti.
Moskova, Suriye’deki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
”Durumun bir an önce istikrara kavuşmasını istiyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Üslerimizin ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor” diye ekledi.