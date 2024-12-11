Rusya, Esad'ı deviren muhaliflerle temasta: Kremlin'den Suriye açıklaması

Moskova, Suriye’deki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

”Durumun bir an önce istikrara kavuşmasını istiyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Üslerimizin ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor” diye ekledi.