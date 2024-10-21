Rusya gölgesinde referandum: Moldova, Avrupa Birliği yolunda

"OY SATIN ALMAYA ÇALIŞTILAR" İDDİASI

Avrupa Birliğine dahil olmak için yapılan referandumdan çıkan kesin sonuç, AB entegrasyonunu savunduğu için Sandu'yu ikinci tura girerken daha zayıf bir konuma sokuyor.

Moldova uzun bir süreç olan resmi katılım müzakerelerine haziran ayında başladı ve Sandu yönetiminde 2030 yılına kadar katılmayı hedefliyor.

Sandu'nun Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınaması nedeniyle Moskova ile ilişkiler kötüleşti.

Bugün erken saatlerde Moldova vatandaşlarına seslenen Sandu, “Ulusal çıkarlarımıza düşman yabancı güçlerle birlikte çalışan suç gruplarının 300 bin oyu satın almaya çalıştığına dair açık kanıtlar var" dedi.

Bunun “eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir sahtekarlık” anlamına geldiğini söyledi.

Sandu, “Suç grupları vatandaşlarımızı ve ulusumuzu belirsizlik ve istikrarsızlık içinde tutmak için en utanç verici araçları kullanarak on milyonlarca avro, yalan ve propaganda ile ülkemize saldırdılar” diye ekledi.