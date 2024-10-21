Rusya gölgesinde referandum: Moldova, Avrupa Birliği yolunda
Moldova'da Cumhurbaşkanı seçimiyle eş zamanlı yapılan Avrupa Birliği'ne (AB) katılım referandumunda yüzde 50,31 "evet", yüzde 49,69 "hayır" oyu çıktı. Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Sandu, Rusya'yı seçimlere müdahale ile suçlarken "suç gruplarının" 300 bin oyu satın almaya çalıştığını iddia etti. Rusya, seçimlere müdahaleyi, Rus yanlısı Shor Partisi de suç işlediği iddialarını reddetti. Kremlin, Moldova'daki seçimlerin özgür olmadığını söyledi.
Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılıma yönelik yaptığı referandumda yüzde 50.17'lik bıçak sırtı bir çoğunluk “evet” oyu verdi.
Cumhurbaşkanı Maia Sandu, bugün yaptığı açıklamada, Moldovalıların geleceklerini belirleyecek ilk zorlu mücadeleyi kazandıklarını duyurdu.
Eşzamanlı olarak yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhurbaşkanı Maia Sandu, oyların yüzde 42'sini alırken, en büyük rakibi eski başsavcı Alexandr Stoianoglo yüzde 26 oy aldı.
Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 51,68 oldu.
Buna göre, 3 Kasım'da yapılacak ikinci turda en fazla oy alan Batı yanlısı Sandu ile Rus yanlısı tutumuyla bilinen Moldova Sosyalistler Partisinin adayı Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.